Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere Kurban Bayramını kutladı

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Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İslam aleminin Kurban Bayramını kutlayarak açıklamalarda bulundu.

Bayramda paylaşma ve dayanışmanın önemini vurgulayan Başkan Tutdere, Kurban Bayramı, paylaşmanın ve yardımlaşmanın öneminin farkına tekrar tekrar vardığımız, birlik ve beraberliğin sağlandığı, karşılıklı sevgi ve saygının pekiştiği, kardeşlik ve dostluk duygularının güçlendiği nadide ve değerli günler olduğunu vurguladı.

Başkan Tutdere, "Belediye Başkanı olarak, sizlerle birlikte ilk kez Kurban Bayramını kutlamanın kıvancını ve mutluluğunu yaşamakla birlikte, 6 Şubat depremlerinde yitirdiğimiz canlarımızı da yüreğimde taşıyorum.

Bayramın sağladığı dostluk ve dayanışma ortamı içerisinde yaşadığımız bu acıları hep birlikte sarmayı temenni ediyor; Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Her birinize kucak dolusu sevgi ve selamlarımı iletiyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN