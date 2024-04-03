Yerel

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere mazbatasını aldı

ADIYAMAN - Adıyaman Belediye Başkanı seçilen Abdurrahman Tutdere mazbatasını aldı.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde CHP'den Adıyaman Belediye Başkanlığına yüzde 50,36 oyla seçilen Abdurrahman Tutdere, parti yönetimi ve büyük bir kalabalıkla Adıyaman Adliyesine gelerek burada mazbatasını teslim aldı. Kendisine destek veren herkese teşekkür eden Belediye Başkanı Tutdere, mazbatayı bütün Adıyaman halkı adına aldıklarını ve gayretli bir şekilde çalışacaklarını dile getirdi.

Başkan Tutdere daha sonra beraberindeki kalabalık grupla birlikte Adıyaman Belediyesine giderek devir teslim törenine katıldı. Eski Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'tan görevi devralan Başkan Tutdere, Kılınç'a bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Kılınç, "Şehrimiz 6 Şubat depremlerinde çok ciddi bir şekilde hasar aldı. Şehrimizin hem alt yapıyla hem üst yapıyla hem kültürel hem de psikolojik olarak çok ciddi bir yardıma ihtiyacı var. Ben Tutdere'nin her hangi bir parti ayrımı yapmadan çok güzel hizmetler yapacağına inanıyorum. Ben şimdiden kendisine hayırlı olsun dileklerinde bulunurken halka hizmet amacıyla her zaman kendilerine destek verebileceğimi de belirtmek isterim" dedi.

Adıyaman Belediyesinin halkın belediyesi olduğunu söyleyen ve belediyenin halkın evi olduğunu vurgulayan Başkan Abdurrahman Tutdere, kendisine destek veren yada vermeyen herkese teşekkür ettiğini dile getirerek tek amaçlarının hizmet olduğunu ve Adıyaman'ı yeniden ayağa kaldırmak için gayret göstereceklerini söyledi. Adıyaman Belediyesinin mührünü alan Abdurrahman Tutdere, daha sonra belediye önünde toplanan kalabalığa otobüs üzerinden hitap etti.