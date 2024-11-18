Adıyaman Belediye Başkanı Japonya'da Afet Yönetimi Ziyareti Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Adıyaman Belediye Başkanı Japonya'da Afet Yönetimi Ziyareti Gerçekleştirdi

Adıyaman Belediye Başkanı Japonya\'da Afet Yönetimi Ziyareti Gerçekleştirdi

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Japonya'da düzenlenen yerelde afet riski azaltma ve atık yönetimi kapasitesinin arttırılması projesine katıldı. Tokyo ve Sendai şehirlerinde gerçekleştirilen çalışmalarda bilgi paylaşımı yapıldı ve Adıyaman'ın afet yönetim kapasitesinin geliştirilmesi hedeflendi.

18.11.2024 15:36  Güncelleme: 15:37
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Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, TBB ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) işbirliğinde Japonya'da düzenlenen çalışma ziyaretine katıldı.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 17 Kasım'dan itibaren Japonya'nın Tokyo ve Sendai şehirlerinde gerçekleştirilecek olan "Yerelde afet riski azaltma ve atık yönetimi kapasitesinin arttırılması" projesi kapsamında düzenlenen çalışmaya katıldı. Burada afet riskini azaltma ve yeniden yapılandırma konularında bilgi paylaşımı yapıldı. Program, Adıyaman'ın afet yönetim kapasitesini geliştirmeye katkı sunarken, Başkan Tutdere'nin edineceği deneyimler şehre aktarılacak.

JICA Merkezi'nde afet risk azaltma üzerine sunumlar dinleyecek olan Başkan Tutdere, Türk Büyükelçiliğini, Sendai Belediye Başkanını ziyaret edecek. Başkan Tutdere, konut ve kamu binaları için alınan depreme dayanıklılık önlemlerini, Tokyo Belediyesi çalışanlarından dinleyecek ve program 23 Kasım'da sona erecek. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman Belediye Başkanı Japonya'da Afet Yönetimi Ziyareti Gerçekleştirdi - Son Dakika

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