Adıyaman Belediye Başkanı Ramazan Bayramı için hazırlıkları tamamladı

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Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Ramazan Bayramı dolayısıyla hazırlıkların tamamlandığını açıkladı.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, birlik ve beraberliğin önemini vurgulayarak, "Sevgili hemşerilerim, birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma ayı Ramazan'ı geride bırakarak, Ramazan Bayramı'na erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar değerlerimizi yeniden hatırladığımız, birlik, beraberlik ve dayanışma duygusunu yeşerttiğimiz, kırgınlık ve dargınlıkları geride bırakarak kalpleri birleştirdiğimiz kıymetli günlerdir. Bu kıymetli günlerin Adıyaman'ımız başta olmak üzere, ülkemize ve dünyamıza barış, sevgi ve esenlik getirmesini dilerim" dedi.

Öte yandan, Ramazan Bayramı için gerekli tedbirlerin alındığını ve mezarlıkların ziyarete hazır hale getirildiğini belirten Tutdere, "Kıymetli hemşerilerimizin huzurlu bir bayram geçirmeleri için tüm birim amirlerimizle gerekli çalışmalarımızı tamamladık. Bu kapsamda mezarlıklarımızı ziyarete hazır hale getirdik, tüm güvenlik tedbirlerimizi aldık. Kültür ve Sosyal İşler, Temizlik İşleri, Mezarlıklar, Zabıta, Ulaşım Hizmetleri, Su ve Kanalizasyon Müdürlüklerimiz de 9 günlük tatil boyunca herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için çalışmaya devam edecek. Fen İşleri Müdürlüğümüzde de nöbetçi ekiplerimiz bulunacak. Vatandaşlarımız herhangi bir aksaklık durumunda, Alo 153'den de ilgili amirliklere ulaşabilecek. Bayram süresince 10-12 Nisan tarihleri arasında toplu taşımanın saat 06.30 ve 23.00 saatleri arasında ücretsiz olacak. Arife gününde ise mezarlıklara ücretsiz ring seferleri düzenlenecek" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN