Başkan Tutdere: "Adıyaman\'ın 50 yıllık sorunlarını çözmekte kararlıyız"

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, belediyenin 20 aylık faaliyetlerini ve 2026 vizyonunu paylaştı.

Başkan Tutdere, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında kentte görev yapan basın emekçileriyle bir araya geldi. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden gazetecilerin fotoğraflarının masalarda yer aldığı programa Basın İlan Kurumu (BİK) Malatya Müdürü Haşim Poyraz, cemiyet başkanları ve gazeteciler katıldı. Program belediyenin 20 aylık faaliyetlerini içeren sinevizyon gösterimiyle başladı.

Şehirde devam eden kazı çalışmaları ve yol durumuna ilişkin çalışmalara dair bilgi veren Başkan Tutdere, kalıcı çözümün altyapıdan geçtiğini ifade etti.

Tutdere, "Bazı mahallelerde kazı yaptığımızda, 40-50 yıl önceki kanalizasyon borularının yok olduğunu, bacaların foseptiğe dönüştüğünü görüyoruz. Depremde yıkılan ve ekonomik ömrünü tamamlayan bu sistemi yenilemeden asfalt serimine başlasak, bu şehrin çocuklarının geleceğine ihanet etmiş oluruz. Önce şehrin altını toparlayacağız, sonra üst yapılara geçeceğiz. Halkımızın yorgunluğunun farkındayız ama doğru olanı yapmak zorundayız" dedi.

İçme suyu hattında 533 kilometrelik çalışmanın geride bırakıldığını belirten Başkan Tutdere, şehrim içme suyu sorunu için alternatif kaynak bulmanın zorunlu olduğunu, bunun da yolunun Atatürk Barajından su getirmek olduğunu ifade etti. Atatürk Barajı konusunun gündemde tutulması konusunda basın mensuplarının da sorumluluğun büyük olduğunu vurgulayan Başkan Tutdere, "Belediye olarak yaptığımız çalışmalarla kayıp-kaçak oranını azaltıyoruz ama bu yetmez. Adıyaman'ın 50 yıllık su sorununu çözmek için Atatürk Barajı'ndan su getirilmesi şarttır. Göreve gelir gelmez meclis kararı alıp DSİ ile protokol imzaladık. Proje ihalesi süreci başladı ama yetmez. İnşaat ihalesinin de ivedilikle başlatılması lazım. Bunun için hep beraber bu konuyu sahiplenmeliyiz. Bu memlekete suyu veremezsek hepimiz başarısız oluruz; bu işin siyaseti olmaz" sözlerini kullandı.

Belediyenin mali durumuna ve çalışma şartlarına da değinen Başkan Tutdere, "İsteriz ki daha büyük bütçelerle hizmet verelim ancak imkanlarımız kısıtlı. Adıyaman Belediyesi binası dahi olmayan, konteynerlerde bölük pörçük binalarda hizmet üretmeye çalışan bir kurumdur. Buna rağmen personelimiz yerinde dönüşüm hususunda Türkiye'de örnek bir çalışma sergiliyor. Hepimiz halkımızla birlikte aynı ağır havayı soluyoruz. Bu zorlu süreçten ancak birbirimize omuz vererek çıkabiliriz. Zor günler geride kaldı. 2026 yılında; Emlak Konut'un, diğer kurumların ve belediyemizin yatırımlarının gün yüzüne çıkmasıyla Adıyaman'ımız her zamankinden daha güçlü, daha dirençli ve daha güzel bir kent olacak. Katılımcı bir anlayışla, sivil toplum örgütlerini de sürece dahil ederek bu mücadeleyi mutlaka başaracağız" diye konuştu. - ADIYAMAN