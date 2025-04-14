Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, Belediye-İş Sendikası Genel Kuruluna Katıldı - Son Dakika
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Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, Belediye-İş Sendikası Genel Kuruluna Katıldı

Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, Belediye-İş Sendikası Genel Kuruluna Katıldı

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Belediye-İş Sendikası Adıyaman Şubesi'nin 1. Olağan Genel Kurulu'na katılarak, mevcut başkan Mehmet Akif Atlıhan'ın yeniden seçildiğine dair bilgi verdi. Başkan Tutdere, belediye çalışanlarıyla dayanışma içinde çalıştıklarını ve en iyi toplu iş sözleşmesine imza attıklarını belirtti.

14.04.2025 14:08  Güncelleme: 14:09
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Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Belediye-İş Sendikası Adıyaman Şubesi'nin 1. Olağan Genel Kuruluna katıldı.

Belediye-İş Sendikası Adıyaman Şubesi'nin 1. Olağan Genel Kurulu kentte bir otelde gerçekleştirildi. Tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Mehmet Akif Atlıhan, 101 delegenin oyu ile Belediye İş Sendikası Adıyaman Şube başkanlığına seçilerek güven tazeledi. Genel Kurul'da konuşma yapan Başkan Tutdere, Adıyaman Belediyesi tarihinde imzalanmış en iyi toplu iş sözleşmesine Belediye-İş Sendikası ile birlikte imza attıklarını söyledi.

Göreve geldikleri günden bu yana belediye çalışanlarıyla birlikte büyük bir dayanışma ve özveriyle çalıştıklarını belirten Başkan Tutdere, "Yaklaşık bir yıl önce birlikte yola çıktık. Bu süreçte büyük zorlukların üstesinden gelerek, Adıyaman tarihine geçecek başarılara birlikte imza attık. 6 Şubat'ı yaşamış bu kentin evlatları olarak, kendi çocuklarımız ve bu kentin geleceği için gece gündüz demeden omuz omuza çalışıyoruz. Bugün yapılan her iş çok kıymetlidir; çünkü bu işler, bir kentin küllerinden yeniden doğuşunun emeğidir. Belediyemizin gelirleri sınırlı, ödenekler kısıtlı. Buna rağmen bugüne kadar personelimizi hiçbir zaman mağdur etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. Koşullar elverdikçe, bütçemiz izin verdikçe her zaman emeğin, kardeşliğin ve dayanışmanın yanında olacağız. Adıyaman belediye tarihinin en iyi toplu iş sözleşmesine birlikte imza attık. Bu dönem ayrışmanın değil, birleşmenin dönemidir. Her yerde sizlerin emeğinin, Belediyemizin izleri var. Moraliniz bozulmasın, yan yana durdukça şehrimiz daha hızlı ayağa kalkacak. Yerinde dönüşüm, altyapı çalışmaları ve yatırımlarımızla eserlerimizi bir bir hayata geçireceğiz. Bu mücadelede hepiniz birer kahramansınız. Eğer size bir şey verememişsek bilin ki bu yokluktandır. Koşullar uygun olduğunda, elimizden gelen her katkıyı sağlayacağımızdan şüpheniz olmasın" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, Belediye-İş Sendikası Genel Kuruluna Katıldı - Son Dakika

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