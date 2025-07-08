Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere\'den Mektup: \'Birlikte Çalışmaya Devam Edeceğiz\'

Adıyaman Belediyesi Meclis Üyeleri, gözaltına alınan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin Vatan Emniyet Müdürlüğündeki nezarethaneden gönderdiği mektubu okudu.

Meclis Üyeleri ve belediye başkan yardımcıları Mersin Caddesinde devam eden çalışmaların olduğu alana gelerek birlik mesajı verdi.

Başkan Tutdere'nin nezarethaneden gönderdiği mektubu okuyan Başkan Vekili ve Başkan Yardımcısı Ufuk Bayır, "Bizler bu açıklamayı makamda da yapabilirdik ama tercih etmedik.

Başkanımızın da dediği gibi mutlu bir Adıyaman'ı inşa etmek için sahadayız ve sahada olmaya devam edeceğiz.

Bayır, Başkan Abdurrahman Tutdere'nin gönderdiği mektubu okuyarak, "Bizler birlikte küllerinden yeniden doğan 31 Mart seçimindeki duruşu ile tüm Türkiye'ye sesini duyuran, Adıyaman için çalışmaya devam edeceğiz. Aynı heyecan, aynı şeffaflık ve cesaretle çalışacağız. Kısa süreliğine aranızda ve yanınızda olamasam da, biliyorum ki sizler kenetlenerek daha çok çalışacaksınız. Birliğinizi bozmadan çalışmanızı aralıksız sürdürün. Hepiniz çok rahat olun. Başkanınız olarak hukuk ve adalet dışı hiçbir iş ve işlemin içinde olmadım, olmayacağım da. Adıyaman halkına olan bağlılığıma ve Adıyaman'ın yeniden inşası için gösterdiğim çaba ve çalışmaya hepiniz şahitsiniz. Sizler belediyemize ve halkımıza sahip çıkarak yokluğumu aratmayacaksınız. Vatan Emniyet Müdürlüğü nezarethanesinden en derin selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Bir hukuk adamı olarak adalete olan güvenim tamdır" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN