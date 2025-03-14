Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, İftarda Halil ve Çiğdem Arslan Ailesiyle Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, İftarda Halil ve Çiğdem Arslan Ailesiyle Bir Araya Geldi

Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, İftarda Halil ve Çiğdem Arslan Ailesiyle Bir Araya Geldi

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Ramazan ayında Arslan ailesiyle birlikte iftar yaparak dayanışmanın önemine vurgu yaptı. İftar öncesi Adıyaman'ın bereketli narını hediye eden Tutdere, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

14.03.2025 14:28  Güncelleme: 14:30
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Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Ramazan ayında kendisini evlerine davet eden Halil ve Çiğdem Arslan ailesiyle birlikte iftar yaptı.

İftar öncesi aileye Adıyaman'ın bereketli narını hediye eden Başkan Tutdere, paylaşmanın ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Başkan Tutdere, "Bugün Adıyaman'ımızla özdeşleşen, hem Ramazan'ın bereketi hem de bu toprakların kıymetli meyvesi olan narımızla iftarımızı yaptık. Ramazan'ın nar gibi bereketli olmasını, herkesin sofralarının bu ayda bolluk ve huzurla dolmasını diliyorum. İnşallah 6 Şubat depreminin yaralarının sarıldığı, hepimizin daha mutlu olduğu, birlik ve beraberlik içinde nice güzel günleri birlikte göreceğiz. Adıyaman Belediyesi olarak çocuklarımız için güzel bir gelecek, şehrimiz için daha yaşanabilir bir Adıyaman inşa etmek için çalışıyoruz. Bu süreçte sizin dualarınıza, desteğinize ihtiyacımız var. Bu zor günleri hep birlikte aşacağız. Adıyaman'ımızı güzelleştireceğiz, birlikte sahip çıkacağız. Ben her zaman yanınızda olacağım, halkımızın, gençlerimizin yanında olacağım. Çocuklarımız ve kadınlarımız için şehrimiz güvenli bir şehir olacak. Sizleri belediyede misafir etmek isterim, mutlaka birlikte gelin. Yemekler çok lezzetliydi, ev yemeklerini özlemiştik. Ara sıra çat kapı yaparız" dedi.

Başkan Tutdere'yi iftarda evlerinde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Çiğdem Arslan ise, "Soframıza teşrif ettiğiniz için onur duyduk, çok mutlu olduk. Kapımız her zaman açık, ansızın da olsa her zaman bekleriz" diye konuştu.

Arslan ailesine misafirperverlikleri için teşekkür eden Başkan Tutdere, çocuklara oyuncak ve satranç takımı hediye etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika Yerel Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, İftarda Halil ve Çiğdem Arslan Ailesiyle Bir Araya Geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, İftarda Halil ve Çiğdem Arslan Ailesiyle Bir Araya Geldi - Son Dakika
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