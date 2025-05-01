Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, Ticaret ve Sanayi Odası\'nı Ziyaret Etti

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu'nu ziyaret etti.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'yi ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu, Başkan Yardımcısı Haci Dikmen, Yönetim Kurulu üyeleri Halil Akgün, Ahmet Genç, Murat Ayabak ve Meclis Üyesi Ufuk Bayır karşıladı.

Adıyaman Belediyesi olarak tüm sivil toplum kuruluşlarıyla güçlü bir dayanışma içerisinde olduklarını belirten Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Ticaret ve Sanayi Odamızı ziyaretimizde sanayicilerimizin ve ticaret erbabımızın son durumuna ilişkin kentimize bundan sonra yapılacaklar konusunda görüş alışverişinde bulunacağız. Zaman zaman ilimizdeki STK'larla bir araya geliyoruz. Ortak akılla hem şehrimizin yaralarını sarmak hem 6 Şubat'ın izlerini silmek hem de bundan sonrasını planlamak adına katılımcı belediyecilik anlayışımızın da bir gereği olarak ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Hep birlikte Adıyaman'ımızı yeniden inşa edeceğiz ve şehrimizi yarınlara taşıyacağız. Adıyaman Belediyesi olarak katılımcı belediyeciliğin gereği olarak tüm kurumlarımızla tüm STK'larımızla güçlü bir dayanışma ve güçlü bir işbirliği içerisindeyiz. Biz şuna inanıyoruz. Sorunlar konuşuldukça, tartışıldıkça çözüm bulur. Adıyaman'da da bu ortak aklı hayata geçirdik. İyi bir dayanışma ve çalışmayla üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur. Bu sürece bugüne kadar destek olan katkı veren ticaret ve sanayi odamıza da teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu ise, "Bütün kurumlar olarak istişare halinde beraber Adıyaman'ı nasıl daha iyi yarınlara taşıyabilirizi konuşacağız. Bununla beraber tabi üyelerimizin sorunlarını, meclis üyelerimizin sorunlarını, Adıyaman'ın genel problemlerini başkanımıza aktarmak için bir araya geldik. Başkanımıza nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN