Adıyaman Belediyeler Birliği Kasım Toplantısında 2025 Bütçesi Onaylandı - Son Dakika
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Adıyaman Belediyeler Birliği Kasım Toplantısında 2025 Bütçesi Onaylandı

Adıyaman Belediyeler Birliği Kasım Toplantısında 2025 Bütçesi Onaylandı

Adıyaman Belediyeler Birliği'nin Kasım ayı toplantısında, 2025 yılı bütçesi 15 milyon TL olarak belirlendi. Toplantıda ayrıca iki yeni belediyenin üyeliği kabul edildi ve sokak hayvanlarının korunması için yeni tedbirler alındı.

28.11.2024 16:11  Güncelleme: 16:12
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Adıyaman Belediyeler Birliği'nin Kasım ayı olağan toplantısı, il genelindeki birik üyesi belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Kentte bir restoranda gerçekleştirilen toplantıda, birliğin 2025 yılı bütçesi 15 milyon TL olarak onaylandı. Ayrıca Köseceli ve Kömür belediyelerinin birliğe üyelikleri kabul edilerek, birlik üye sayısı 15'ten 17'ye çıkarıldı.

Toplantıya başkanlık eden Adıyaman Belediye Başkanı ve aynı zamanda Birlik Başkanı Abdurrahman Tutdere, deprem öncesinde alınması gereken tedbirler ve sokak hayvanlarının korunması konularında önemli açıklamalarda bulundu. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesi kapsamında, sokak hayvanlarının ıslahı ve koruma altına alınması için açık ihale yöntemiyle çalışmalar başlatılacağı kararı alındı.

Tutdere, "Birlik ve dayanışma içinde hareket ederek hem 6 Şubat depreminin izlerini sileceğiz hem de yeni muhtemel depremlere karşı hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Bilim insanlarının Adıyaman fayının aktif olduğunu ve yeni bir depremin 7'nin üzerinde şiddetle yaşanabileceğine dair uyarılarını dikkate alıyoruz" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman Belediyeler Birliği Kasım Toplantısında 2025 Bütçesi Onaylandı - Son Dakika

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