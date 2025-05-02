Adıyaman Belediyesi, Depremler Sonrası Su Aboneliklerine Destek Sağladı - Son Dakika
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Adıyaman Belediyesi, Depremler Sonrası Su Aboneliklerine Destek Sağladı

Adıyaman Belediyesi, Depremler Sonrası Su Aboneliklerine Destek Sağladı

Adıyaman Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin ardından 7 bin 300 yeni su aboneliği oluşturarak, vatandaşlara kapsamlı destek sunuyor. Başkan Tutdere, yeniden yapılanma sürecinde içme suyu altyapısının önemine dikkat çekti.

02.05.2025 15:22  Güncelleme: 15:24
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6 Şubat depremlerinin ardından yeniden yapılanma sürecine hız veren Adıyaman Belediyesi, su aboneliği işlemlerinde vatandaşlara kapsamlı destek sağladı. 1 yılda 7 bin 300 yeni abonelik oluşturulurken, bin 758 abonelik devri gerçekleştirildi.

Adıyaman Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan yeniden inşa ve yerinde dönüşüm süreci kapsamında, vatandaşların temel altyapı ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Bu doğrultuda, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin göreve geldiği günden bu yana şehir genelinde 4 bin 930 evsel bağlantıya denk gelecek biçimde 7 bin 300 yeni su aboneliği oluşturuldu, mevcut aboneliklerde de bin 758 devir işlemi tamamlandı.

Özellikle Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında konutlarını yeniden inşa eden vatandaşlara, Adıyaman Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından başvuru, bağlantı ve devir işlemlerinin her aşamasında teknik ve idari destek sunuluyor. Vatandaşların süreçte karşılaşabilecekleri zorlukların önüne geçilmesi amacıyla rehberlik hizmeti verilerek işlemlerin hızlı, güvenli ve eksiksiz bir şekilde tamamlanması sağlanıyor.

6 Şubat depremlerinden ağır yara alan şehirde hayatın bir an önce normalleşmesi için Belediye olarak gece gündüz demeden çalıştıklarını vurgulayan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Depremin ardından şehrimizin yeniden yapılanmasında öncelikli ihtiyaçlardan biri olan içme suyu altyapısının yeniden kurulması ve abonelik işlemlerinin tamamlanması için yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Yeni aboneliklerin oluşturulması ve mevcut abonelerin işlemlerinin devriyle, vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını güvenli ve kesintisiz bir şekilde sürdürebilmelerini sağlamayı hedefliyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman Belediyesi, Depremler Sonrası Su Aboneliklerine Destek Sağladı - Son Dakika

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