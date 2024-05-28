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Adıyaman Belediyesi, Eşit Masallar tiyatrosunu miniklerle buluşturdu.

Depremin izlerini silmek için büyük bir gayret ortaya koyan Adıyaman Belediyesi bir yandan şehrin alt ve üst yapısını düzenlerken, diğer yandan da sosyal belediyeciliğe yönelik çalışmalara hız kazandırıyor. Adıyaman Belediyesi bu kapsamda, depremden psikolojik olarak en çok etkilenenlerin başında gelen çocuklar için 'Eşit Masallar' tiyatro oyununu Adıyamanlı miniklerle buluşturdu.

'Eşit Masallar' tiyatro gösterisi hem Adıyamanlı miniklerden hem de öğretmenlerinden yoğun ilgi gördü. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce Türkiye Petrolleri Konferans Salonu'nda iki seans şeklinde organize edilen oyuna Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tırpan katılarak öğrencilerin mutluluğuna ortak oldu.

Adıyaman Belediyesi tarafından çeşitli hediyelerin dağıtıldığı öğrenciler, Müge Mor'un derlediği, Deniz Yeşil Mavi'nin yönettiği tiyatro oyununu büyük bir keyifle seyretti.

Etkinlik öncesi açıklamalarda bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tırpan, moral ve destek sağlamak amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe katılım sağlayan miniklere ve öğretmenlerine teşekkür ederek, "6 Şubat depremlerinden en çok çocuklar etkilendi ve çok ciddi travmalar yaşadılar. Onları bu travmaların etkisinden bir nebzede olsa çıkarabilmek için bu tür sosyal ve kültürel etkinlikler düzenliyoruz. Bugünkü oyunun içerisinde çocuklara çevre bilinci öğretilerek, ekolojik dengenin nasıl sağlanması gerektiğini, hayvanlara ve tabiata karşı nasıl bir tutum gösterilmesi gerektiğini öğreten bir oyun gösterimi sağlandı. Gösteri sonrası minikler memnuniyetlerini de dile getirdi. Minikler tiyatro gösterisinden baya keyif alıp eğlendiler. Onların mutlu olduğunu gördükçe bizlerde mutlu oluyoruz. Bunun dışında yakın bir tarihte YKS'ye hazırlanan öğrenciler içinde bir moral etkinliği düzenleyeceğiz. Belediye olarak bu tür sosyal ve kültürel etkinliklere devam edeceğiz. Çocuklarımızın deprem psikolojisini atlatabilmeleri için ve moral olsun diye katkı ve desteklerimiz devam edecek" diye konuştu. - ADIYAMAN