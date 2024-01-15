Adıyaman Belediyesi, genç kadınlara istihdam sağlamak amacıyla proje başlattı

Adıyaman Belediyesi tarafından yürütülen, kadınlara istihdam sağlamak amacıyla "Yeni nesil mesleki eğitimde genç kadınlar" projesinin 2 . etap kurs başvuruları başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Daire Başkanlığı'nın finansal desteğiyle Adıyaman Belediyesi tarafından yürütülen "Yeni nesil mesleki eğitimde genç kadınlar" projesi, genç kadınların istihdama kazandırılması adına umut olmaya devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi tarafından genç kadınların istihdam edilmesi adına hayata geçirilen ve başvuru şartları arasında eğitim hayatını tamamlamış ya da yarıda bırakmış ve herhangi bir işte çalışmayan 15-29 yaş arası genç kadınların başvuru yapabildiği "Yeni nesil mesleki eğitimde genç kadınlar" projesinde ilk etap kursları devam ederken 2. Etap kursları için 100 kişilik kontenjanla sınırlı olan başvurular başladı.

Proje kapsamında kurs süresince günlük 10 avro harçlık verilirken kurs bittiğinde ise 4 aylık iş arama süresi boyunca aylık 50 avro harçlık verilmeye devam edilecek.

Kadınların istihdam edilmesi konusunda desteklerine devam edeceğini vurgulayan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, "Genç kadınlarımızı istihdama kazandırmak adına hayata geçirdiğimiz bu proje ile geçtiğimiz günlerde 15-29 yaş arası eğitimini tamamlamış veya yarıda bırakmış 100 kursiyer alımı gerçekleştirmiştik. İlk etap kurslarımız halihazırda devam ediyor. 2. Etap için yeniden aynı şartlarla 100 kursiyer alımları için başvurular başladı. Bizler her zaman her şartta istihdam noktasında kadınlarımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

15-29 yaş arasındaki eğitim hayatını tamamlamış veya yarıda bırakmış ve herhangi bir işte çalışmayan genç kadınlar 0546 560 67 26 veya 0507 981 62 62 telefon numaraları üzerinden başvuru yapabilecek. - ADIYAMAN