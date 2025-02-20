Adıyaman Belediyesi Harfane Topluluğu Kültürel Mirası Yaşatıyor

Yerel

Adıyaman Belediyesi Harfane Topluluğu Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi davetiyle, kültürel mirası yaşatmak ve geleceğe taşımak amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenledi.

Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "Geleneksel sohbet toplantıları" etkinliği, geleneksel müzik kültürünün birleştiği görsel bir şölene dönüştü. Gece sonunda yapılan konuşmalarda, 6 Şubat depremlerinde Adıyaman ve Şanlıurfa halkları arasında kurulan güçlü yardımlaşma ve dayanışma bağlarına vurgu yapıldı.

Konserde seslendirilen eserler, Adıyaman, Şanlıurfa ve Elazığ'ın müzikal geleneklerini bir araya getirerek bu kültürel mirası yaşatmayı amaçladı. Adıyaman Belediyesi Harfane Topluluğu, sahnede sergilediği performansla Adıyaman'ın Harfane geleneğini ve müzik kültürünü başarıyla yansıttı. Gece boyunca yerel kültürlerin zenginliği ve çeşitliliği izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Etkinlikte konuşan Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tırpan, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Şanlıurfa'nın Adıyaman'a yaptığı yardımları anlattı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği "Geleneksel Sohbet Toplantıları" programı, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - ADIYAMAN