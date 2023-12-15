 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürü, soba ve doğalgaz zehirlenmelerine karşı uyarıda bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürü, soba ve doğalgaz zehirlenmelerine karşı uyarıda bulundu

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürü Ali Doğan, soba ve doğalgaz zehirlenmelerine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Karbonmonoksit gazının 'sessiz katil' olarak bilindiğini belirten Doğan, sobalardan sızan bu gazın her yıl birçok insanın zehirlenmesine ve ölümüne neden olduğunu söyledi. Vatandaşlara sobaya odun ya da kömür atmamaları, soba kovasını ev içerisinden çıkarmaları ve boruları temizlemeleri konusunda uyarılarda bulunan Doğan, elektrikli ısıtıcılar ve klimalardan kaynaklı yangınlara karşı da dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürü, soba ve doğalgaz zehirlenmelerine karşı uyarıda bulundu
15.12.2023 - 10:57,
Abone Ol

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürü Ali Doğan, soba ve doğalgaz zehirlenmelerini karşı vatandaşı dikkatli olmaları hususunda uyardı.

Halk arasında 'sessiz katil' olarak dillendirilen karbonmonoksit gazına karşı vatandaşlara uyarıda bulunan İtfaiye Müdürü Ali Doğan, "Havaların soğumasıyla birlikte yakılan sobalardan sızan karbonmonoksit gazından dolayı her yıl onlarca insan zehirlenerek bir çoğu da ölümle sonuçlanıyor. Havaların soğumasıyla birlikte karbonmonoksit gazı zehirlenmeleri de görülmeye başlıyor. Bu tür zehirlenmelere maruz kalmamak için vatandaşlarımızın mutlaka dikkatli olması gerekmektedir. Vatandaşlarımız gece yatmadan önce sobaya odun ya da kömür gibi yakıtlar atmamalıdır. Gözle görülmeyen, kokusu olmayan bu gaz, uyku hali yapmakta ve ne yazık ki acı sonuçlara yol açmaktadır. Bizler vatandaşlarımızdan yatmadan önce sobaya bir şeyler atmamalarını rica ediyoruz. Eğer soba içerisinde henüz yanması tam tamamlanmamış kömür ya da odun var ise bu soba kovasını ev içerisinden çıkartmasını istiyoruz. ve sobaya bağlı olan boruların belirli aralıklarla temizlenmesini istiyoruz. Sessiz katile hep birlikte dur demeliyiz bunun için ise gerekli önlemlerimizi almalı aynı zamanda tedbirli olmalıyız. Kokusu olmayan ve gözle görülmeyen bu gaz, mide bulantısı, uyku hali, baş dönmesi, halsizlik gibi nedenlere neden olur. Bu tür durumlarda hızlı bir şekilde kendimizi bulunduğumuz ortamdan dışarı atmalı, 112 Acil Çağrı Merkezine konu hakkında bilgi vererek yardım istemeliyiz. Gazın bulunduğu ortam en hızlı bir şekilde havalandırılmalıdır" diye konuştu.

Doğan ayrıca, "6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketi depremlerin ardından şehrimizde kurulan konteyner kentlerde kullanılan elektrikli ısıtıcılar ve klimalardan kaynaklı yangınların çıkma olasılığına karşı dikkatli olunması gerekmektedir. Olası elektrik kaynaklı yangınların önüne geçmek için konteynerlerde gerekli bakım ve tedbirlerin alınması elzemdir" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Adıyaman Belediyesi, Ali Doğan, İtfaiye, Deprem, İtfaiye, Güvenlik, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürü, soba ve doğalgaz zehirlenmelerine karşı uyarıda bulundu - Son Dakika


11:51
Altının gram fiyatı 1.904 liradan işlem görüyor Altının gram fiyatı 1.904 liradan işlem görüyor
11:45
İstanbul'da ekmeğin gramajı artırıldı İstanbul'da ekmeğin gramajı artırıldı
11:35
Murat Boz'dan yıllar sonra gelen itiraf: Kilolu olduğum dönemde sütyen reklamı teklifi aldım Murat Boz'dan yıllar sonra gelen itiraf: Kilolu olduğum dönemde sütyen reklamı teklifi aldım
11:28
Bomba kulis! Büyük Birlik Partisi, yerel seçimde AK Parti'ye 30 büyükşehirde destek verecek Bomba kulis! Büyük Birlik Partisi, yerel seçimde AK Parti'ye 30 büyükşehirde destek verecek
11:24
Avukat Buket Tekışık'ın lüks araçlarıyla ilgili savunması kafa karıştırdı Avukat Buket Tekışık'ın lüks araçlarıyla ilgili savunması kafa karıştırdı
11:24
Terörist Karayılan'ın koruması Kahramanlar-32 operasyonunda etkisiz hale getirildi Terörist Karayılan'ın koruması Kahramanlar-32 operasyonunda etkisiz hale getirildi
11:21
Dolar/TL 29,05 seviyelerinde işlem görüyor Dolar/TL 29,05 seviyelerinde işlem görüyor
11:20
Futbol dünyasında vurgun yapan Seçil Erzan, ünlüleri dolandıran Ponzi Mine'yi örnek almış Futbol dünyasında vurgun yapan Seçil Erzan, ünlüleri dolandıran Ponzi Mine'yi örnek almış

Son Dakika
11:51 Altının gram fiyatı 1.904 liradan işlem görüyor
11:45 İstanbul'da ekmeğin gramajı artırıldı
11:35 Murat Boz'dan yıllar sonra gelen itiraf: Kilolu olduğum dönemde sütyen reklamı teklifi aldım
11:28 Bomba kulis! Büyük Birlik Partisi, yerel seçimde AK Parti'ye 30 büyükşehirde destek verecek
11:24 Avukat Buket Tekışık'ın lüks araçlarıyla ilgili savunması kafa karıştırdı
11:24 Terörist Karayılan'ın koruması Kahramanlar-32 operasyonunda etkisiz hale getirildi
11:20 Futbol dünyasında vurgun yapan Seçil Erzan, ünlüleri dolandıran Ponzi Mine'yi örnek almış
11:21 Dolar/TL 29,05 seviyelerinde işlem görüyor
11:12 Kasım ayı merkezi yönetim bütçesi 76,5 milyar TL fazla verdi
11:07 Özge Özpirinçci, tiyatro oyunu planı iddialarını yalanladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 12:09:56. #1.13#
SON DAKİKA: Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürü, soba ve doğalgaz zehirlenmelerine karşı uyarıda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement