Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürü, soba ve doğalgaz zehirlenmelerine karşı uyarıda bulundu

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürü Ali Doğan, soba ve doğalgaz zehirlenmelerini karşı vatandaşı dikkatli olmaları hususunda uyardı.

Halk arasında 'sessiz katil' olarak dillendirilen karbonmonoksit gazına karşı vatandaşlara uyarıda bulunan İtfaiye Müdürü Ali Doğan, "Havaların soğumasıyla birlikte yakılan sobalardan sızan karbonmonoksit gazından dolayı her yıl onlarca insan zehirlenerek bir çoğu da ölümle sonuçlanıyor. Havaların soğumasıyla birlikte karbonmonoksit gazı zehirlenmeleri de görülmeye başlıyor. Bu tür zehirlenmelere maruz kalmamak için vatandaşlarımızın mutlaka dikkatli olması gerekmektedir. Vatandaşlarımız gece yatmadan önce sobaya odun ya da kömür gibi yakıtlar atmamalıdır. Gözle görülmeyen, kokusu olmayan bu gaz, uyku hali yapmakta ve ne yazık ki acı sonuçlara yol açmaktadır. Bizler vatandaşlarımızdan yatmadan önce sobaya bir şeyler atmamalarını rica ediyoruz. Eğer soba içerisinde henüz yanması tam tamamlanmamış kömür ya da odun var ise bu soba kovasını ev içerisinden çıkartmasını istiyoruz. ve sobaya bağlı olan boruların belirli aralıklarla temizlenmesini istiyoruz. Sessiz katile hep birlikte dur demeliyiz bunun için ise gerekli önlemlerimizi almalı aynı zamanda tedbirli olmalıyız. Kokusu olmayan ve gözle görülmeyen bu gaz, mide bulantısı, uyku hali, baş dönmesi, halsizlik gibi nedenlere neden olur. Bu tür durumlarda hızlı bir şekilde kendimizi bulunduğumuz ortamdan dışarı atmalı, 112 Acil Çağrı Merkezine konu hakkında bilgi vererek yardım istemeliyiz. Gazın bulunduğu ortam en hızlı bir şekilde havalandırılmalıdır" diye konuştu.

Doğan ayrıca, "6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketi depremlerin ardından şehrimizde kurulan konteyner kentlerde kullanılan elektrikli ısıtıcılar ve klimalardan kaynaklı yangınların çıkma olasılığına karşı dikkatli olunması gerekmektedir. Olası elektrik kaynaklı yangınların önüne geçmek için konteynerlerde gerekli bakım ve tedbirlerin alınması elzemdir" diye konuştu. - ADIYAMAN