Adıyaman Belediyesi Kaldırım Düzenlemelerine Devam Ediyor

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Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, üstyapı çalışmalarına yoğunluk vererek özellikle kaldırım düzenleme işlemlerini aralıksız sürdürüyor.

6 Şubat'ta yaşanan depremin ardından kent merkezinde oluşan hasarları ortadan kaldırmak için gece gündüz demeden çalışan ekipler, şehrin birçok noktasında yol düzenlemesi ve kaldırım döşeme çalışmaları gerçekleştiriyor. Son olarak Köy Hizmetleri Kavşağı ile Cumhuriyet Mahallesi 25136 Sokak'ta kaldırım düzenleme çalışmaları yapıldı.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Şehrin birçok noktasında sürdürdüğümüz çalışmalara hız kesmeden devam ediyoruz. Amacımız, bu çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmaktır. Ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyor ve bu çalışmaları titizlikle sürdürüyor. Adıyaman Belediyesi olarak, halkımızın yaşam standartlarını yükseltmek için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Her zaman halkımızın yanında olmaktan ve onların ihtiyaçlarına hızlı çözümler üretmekten gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise Başkan Tutdere ve ekibine teşekkür etti. - ADIYAMAN