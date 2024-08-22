Adıyaman Belediyesi Mahallelerdeki Su Sıkıntısı İçin Toplantı Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Adıyaman Belediyesi Mahallelerdeki Su Sıkıntısı İçin Toplantı Gerçekleştirdi

Adıyaman Belediyesi Mahallelerdeki Su Sıkıntısı İçin Toplantı Gerçekleştirdi

Adıyaman Belediyesi, mahallelerde yaşanan su sıkıntısını çözmek amacıyla gece saatlerinde bir toplantı düzenledi. Toplantıya Belediye Başkanı, üniversite rektör yardımcısı ve ilgili belediye yetkilileri katıldı. Su sıkıntısının nedenleri ve çözüm önerileri ele alındı.

22.08.2024 12:16  Güncelleme: 12:17
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Adıyaman Belediyesi mahallelerdeki su sıkıntısı için gece saatlerinde toplantı gerçekleştirdi.

Adıyaman'da bazı mahallelerde yaşanan su sıkıntısını çözmek amacıyla yapılan toplantıya, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin yanı sıra su yönetimi alanında farklı şehirlerdeki başarılı çalışmalarıyla tanınan Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özgür Özdemir, ilgili belediye başkan yardımcıları, Su ve Kanalizasyon Birimi müdürleri, saha amirleri, çavuşlar ve teknik personel katıldı.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin başkanlık ettiği toplantı, gece saat 1'de sona erdi. Toplantıda, mahallelerde yaşanan su sıkıntısının nedenleri detaylı şekilde ele alındı ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Toplantıda, mahallelerdeki su sıkıntısının nedenleri ayrıntılı şekilde ele alındı ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, özellikle Alitaşı ve Sümerevler başta olmak üzere bazı mahallelerde yaşanan su sıkıntısının bir an önce çözülmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman Belediyesi Mahallelerdeki Su Sıkıntısı İçin Toplantı Gerçekleştirdi - Son Dakika

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