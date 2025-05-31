Adıyaman Belediyesi\'nde Yerinde Dönüşüm Başvuruları İçin Mesai Seferberliği

Adıyaman Belediyesinde, başvuruları 30 Haziran'da sona erecek yerinde dönüşüm başvuruları için mesai seferberliği başlatıldı.

6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman'da yerinde dönüşüm, yenileme ve tadilat yapmak isteyen vatandaşların başvuru süreci hız kesmeden devam ediyor. 30 Haziran'da sona erecek başvurular için yoğunluğun arttığı bu dönemde, Adıyaman Belediyesinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına adeta bir mesai seferberliği başlattı.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin talimatıyla, sürece dahil olan yapı kontrol, imar ve şehircilik, plan ve proje müdürlüklerinde personelin izinleri iptal edildi. Ruhsat işlemlerinin hızla sonuçlandırılması amacıyla hafta sonları da dahil olmak üzere mesai saatleri dışında çalışma düzenine geçildi. Belediyede görevli teknik personel, öğle tatilleri de dahil olmak üzere tüm gün boyunca başvuruları değerlendiriyor. - ADIYAMAN