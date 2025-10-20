Adıyaman Belediyesi'nden 2 Bin Aileye Halk Kart Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Adıyaman Belediyesi'nden 2 Bin Aileye Halk Kart Desteği

Adıyaman Belediyesi\'nden 2 Bin Aileye Halk Kart Desteği
20.10.2025 12:37  Güncelleme: 12:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman Belediyesi, Halk Kart uygulaması ile 2 bin 345 aileye toplamda 6 milyon 586 bin TL nakdi destek sağladı. Başkan Tutdere, desteklerin adil bir şekilde dağıtıldığını belirtti.

Adıyaman Belediyesi'nin Halk Kart uygulamasıyla 2 binden fazla aileye destek eli uzandı.

Adıyaman Belediyesi, bünyesinde 2024 yılının Kasım ayında kurulan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü aracılığıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, bugüne kadar 2 bin 345 aileye Sosyal Destek Kartı (Halk Kart) ulaştırıldı.

Yapılan incelemeler sonucunda 15 Ekim 2025 tarihinde 2 bin 345 ailenin her birine 2 bin TL nakdi destek sağlanırken, yıl içinde toplamda 6 milyon 586 bin TL tutarında yardım gerçekleştirildi. Halk Kart uygulamasıyla kentteki dezavantajlı vatandaşların temel ihtiyaçlarına katkı sunuldu.

Başkan Tutdere, Adıyaman Belediyesi'nin sosyal destek alanında yürüttüğü çalışmaların titizlikle ve adil bir şekilde sürdüğünü belirterek, "Toplam 15 bin 297 hanenin sosyal ekonomik durumu incelendi. Değerlendirme sonucunda 2 bin 388 aile 1. ve 2. derece, 2 bin 826 aile ise 3. derece ihtiyaç sahibi olarak belirlendi. 1. ve 2. derece ihtiyaç sahibi 2 bin 345 aileye Halk Kart teslim edilerek, 15 Ekim 2025 itibarıyla her aileye 2 bin TL yükleme yapıldı. Halk Kart kapsamında bugüne kadar 6 milyon 586 bin TL nakdi destek sağlandı. Kart teslimine henüz gelemeyen 43 aile, müdürlüğümüze müracaat ettiğinde kartlarını alabilecek ve bir sonraki dönemde ödemeleri yapılacaktır. 3. derece ihtiyaç sahibi ailelere yönelik olarak da imkanlarımız ölçüsünde destek planlanmaktadır. Müdürlüğümüz, sosyal yardımlardan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın başvurularını aldıktan sonra, oluşturulan ekiplerimiz tarafından hane ziyaretleri yapılarak sosyoekonomik durum araştırması gerçekleştiriliyor. Belediye Sosyal Yardım Yönetmeliği doğrultusunda yapılan bu değerlendirmelerle, ihtiyaç sahiplerinin destekten adil ve doğru şekilde yararlanması sağlanıyor. Amacımız, Adıyaman'da kimsenin kendini yalnız hissetmemesidir. Halkımızın yanında olmaya, dayanışma kültürünü büyütmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Adıyaman Belediyesi, Ekonomi, Güncel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adıyaman Belediyesi'nden 2 Bin Aileye Halk Kart Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilimize özgü ırk Değeri yarım milyondan fazla, yurt dışından talep yağıyor Bir ilimize özgü ırk! Değeri yarım milyondan fazla, yurt dışından talep yağıyor
Otobüs şoförünün hakaret edip darbetmeye çalıştığı şehit babası konuştu Otobüs şoförünün hakaret edip darbetmeye çalıştığı şehit babası konuştu
Venezuela’da uçak kazası: 2 ölü Venezuela'da uçak kazası: 2 ölü
Merkez Bankası faizi yüzde 39,5’e düşürdü Merkez Bankası faizi yüzde 39,5'e düşürdü
Bir ilimiz sele teslim Yollar göle döndü, vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili Bir ilimiz sele teslim! Yollar göle döndü, vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili
Televizyonlar bin liraya satışa sunuldu, market savaş alanına döndü Televizyonlar bin liraya satışa sunuldu, market savaş alanına döndü

11:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti’nin tavrından rahatsız: Bu tür bir yaklaşım olmasını istemezdim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti'nin tavrından rahatsız: Bu tür bir yaklaşım olmasını istemezdim
11:16
Türkiye’nin en kilolu ve en uzun bebeği “Ali Atilla“ dünyaya geldi
Türkiye'nin en kilolu ve en uzun bebeği "Ali Atilla" dünyaya geldi
11:13
CHP’nin kurultay iptal davası reddedildi
CHP'nin kurultay iptal davası reddedildi
11:02
Eğlence mekanlarındaki yeni tuzak: İçenler tecavüze uğramış olarak uyanıyor
Eğlence mekanlarındaki yeni tuzak: İçenler tecavüze uğramış olarak uyanıyor
10:59
Fenerbahçe’ye sponsor olan Hamdi Ulukaya’dan yeni hamle
Fenerbahçe'ye sponsor olan Hamdi Ulukaya'dan yeni hamle
09:41
Gözler saat 15.30’a çevrildi: Altında dengeler bugün değişecek
Gözler saat 15.30'a çevrildi: Altında dengeler bugün değişecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2025 11:37:09. #7.12#
SON DAKİKA: Adıyaman Belediyesi'nden 2 Bin Aileye Halk Kart Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.