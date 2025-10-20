Adıyaman Belediyesi\'nden 2 Bin Aileye Halk Kart Desteği

Adıyaman Belediyesi'nin Halk Kart uygulamasıyla 2 binden fazla aileye destek eli uzandı.

Adıyaman Belediyesi, bünyesinde 2024 yılının Kasım ayında kurulan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü aracılığıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, bugüne kadar 2 bin 345 aileye Sosyal Destek Kartı (Halk Kart) ulaştırıldı.

Yapılan incelemeler sonucunda 15 Ekim 2025 tarihinde 2 bin 345 ailenin her birine 2 bin TL nakdi destek sağlanırken, yıl içinde toplamda 6 milyon 586 bin TL tutarında yardım gerçekleştirildi. Halk Kart uygulamasıyla kentteki dezavantajlı vatandaşların temel ihtiyaçlarına katkı sunuldu.

Başkan Tutdere, Adıyaman Belediyesi'nin sosyal destek alanında yürüttüğü çalışmaların titizlikle ve adil bir şekilde sürdüğünü belirterek, "Toplam 15 bin 297 hanenin sosyal ekonomik durumu incelendi. Değerlendirme sonucunda 2 bin 388 aile 1. ve 2. derece, 2 bin 826 aile ise 3. derece ihtiyaç sahibi olarak belirlendi. 1. ve 2. derece ihtiyaç sahibi 2 bin 345 aileye Halk Kart teslim edilerek, 15 Ekim 2025 itibarıyla her aileye 2 bin TL yükleme yapıldı. Halk Kart kapsamında bugüne kadar 6 milyon 586 bin TL nakdi destek sağlandı. Kart teslimine henüz gelemeyen 43 aile, müdürlüğümüze müracaat ettiğinde kartlarını alabilecek ve bir sonraki dönemde ödemeleri yapılacaktır. 3. derece ihtiyaç sahibi ailelere yönelik olarak da imkanlarımız ölçüsünde destek planlanmaktadır. Müdürlüğümüz, sosyal yardımlardan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın başvurularını aldıktan sonra, oluşturulan ekiplerimiz tarafından hane ziyaretleri yapılarak sosyoekonomik durum araştırması gerçekleştiriliyor. Belediye Sosyal Yardım Yönetmeliği doğrultusunda yapılan bu değerlendirmelerle, ihtiyaç sahiplerinin destekten adil ve doğru şekilde yararlanması sağlanıyor. Amacımız, Adıyaman'da kimsenin kendini yalnız hissetmemesidir. Halkımızın yanında olmaya, dayanışma kültürünü büyütmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN