Adıyaman Belediyesi\'nden 3. Çevre Yolu\'nda Trafik Güvenliği İçin Çalışmalar

Adıyaman Belediyesi, 3. Çevre Yolu'nda yol çizgisi ve uyarı tabelası çalışmaları gerçekleştirerek trafik güvenliğini ve akışını güçlendiriyor.

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, şehir içi ulaşımın daha güvenli ve düzenli hale gelmesi için çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Bu kapsamda asfalt ve refüj düzenlemelerinin tamamlandığı 6 bin 500 metre uzunluğundaki 3. Çevre Yolu'nda yol çizgisi ve uyarı tabelası montajı gerçekleştirildi.

Zabıta Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından yapılan yatay ve dikey işaretleme çalışmalarıyla sürücü yönlendirmeleri netleştirilirken, yaya geçitleri ve şerit ayrımları da belirgin hale getirildi. Çalışmalar sayesinde hem trafik akışının daha düzenli sağlanması hem de muhtemel kazaların önlenmesi hedefleniyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Şehir içi ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek için tüm ekiplerimizle yoğun bir çalışma yürütüyoruz. 3. Çevre Yolu'nda yapılan çizgi ve tabela çalışmalarıyla hem trafik akışını düzenliyor hem de vatandaşlarımızın can güvenliğini ön planda tutuyoruz. Adıyaman'ımız için durmadan çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN