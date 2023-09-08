Adıyaman Belediyesi'nden Çölyak Hastalara Glütensiz Pasta Sürprizi - Son Dakika

Adıyaman Belediyesi'nden Çölyak Hastalara Glütensiz Pasta Sürprizi

Adıyaman Belediyesi\'nden Çölyak Hastalara Glütensiz Pasta Sürprizi
Son Güncelleme: 08.09.2023 16:27

Adıyaman Belediyesi, Çölyak hastalarına desteklerini sürdürürken, bu kez de doğum gününde glütensiz pasta yaparak hastaları sevindirdi. Buğday, arpa, yulaf içeren ürünlerin yenilmesi yasak olan Çölyak hastalarına her türlü desteği veren Adıyaman Belediyesi, ürünlerin pahalı olmasından ve glutensiz ürünlere erişmekte zorluk yaşanmasından dolayı Çölyak hastası çocuklara doğum günlerinde glütensiz pasta hazırlayarak büyük mutluluk yaşattı.

Adıyaman Belediyesi, glütensiz ürünler ile Çölyak hastalarına desteklerini sürdürürken bu kez de glütensiz pasta yaparak Çölyak hastalarına doğum gününde büyük mutluluk yaşattı.

Toplum içinde kısıtlı yiyecek imkânlarına sahip olan ve buğday, arpa, yulaf içeren ürünlerin yenilmesi yasak olan Çölyak hastalarına her türlü desteği veren Adıyaman Belediyesi, ürünlerin pahalı olmasından ve glutensiz ürünlere erişmekte zorluk yaşanmasından dolayı Çölyak hastası çocuklara doğum günlerinde glütensiz pasta hazırlayarak büyük mutluluk yaşattı.

Tüm özel gereksinimli vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladıkları gibi Çölyak hastalarının da taleplerini karşılamak ve özlem çektikleri duyguları yaşatmak amacıyla hizmet vermeye devam eden Adıyaman Belediyesi ağustos ayı içerisinde 22 Çölyak Hastası çocuğun yüzünü güldürerek onları en mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.

Çölyak hastası çocuklar mutluluklarını dile getirirken aileler ise başta Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç olmak üzere bu imkânlardan dolayı emeği geçen herkese teşekkürlerini ilettiler.

Muhammed Furkan Güneş
Muhammed Furkan Güneş
Sondakika.com - Yerel

Adıyaman Belediyesi, Süleyman Kılınç, Yerel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adıyaman Belediyesi'nden Çölyak Hastalara Glütensiz Pasta Sürprizi - Son Dakika


Son Dakika
17:10 Bakan Şimşek'ten Dünya Bankası'nın Türkiye hamlesine ilk yorum: Bu karar OVP'nin onayıdır
17:03 Murat Dalkılıç, yeni sevgilisiyle el ele poz vererek ilişkisini ilan etti
16:36 Kazakistan'da tır soygunu ve cinayetten kırmızı bültenle aranan adam Didim'de yakalandı
16:28 Çok Güzel Hareketler oyuncusu Metin Pıhlıs baba oldu
16:11 Eski belediye başkanı çatı katından atlayarak intihar etti
16:09 İlkay Gündoğan, Almanya Milli Takımı'nın yeni kaptanı oldu
16:00 29 milyon liralık destek ödemesi bugün çiftçilerin hesabında olacak
15:43 Oyuncu Melisa Döngel, yüzündeki hatalı dolguları erittirdi
15:32 Sınır hattı karıştı! Ermenistan ordusu, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
15:28 JP Morgan, "TL'de ağırlık artır" tavsiyesinde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2023 17:21:45. #1.12#
SON DAKİKA: Adıyaman Belediyesi'nden Çölyak Hastalara Glütensiz Pasta Sürprizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement