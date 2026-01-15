Yedi mahallede eş zamanlı çalışma

Adıyaman Belediyesi, kent merkezinde etkili olan yağışların ardından ulaşımda aksama yaşanmaması adına harekete geçti. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler; 7 farklı mahallede asfalt serimi ve onarım faaliyetlerini hızlandırdı.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü; mevsimsel yağışlar ve altyapı çalışmaları nedeniyle deformasyona uğrayan yollarda kapsamlı bir iyileştirme süreci başlattı. Turgut Reis, Bahçelievler, Eskisaray, Yunus Emre, Cumhuriyet, Yeşilyurt ve Altınşehir mahallelerinde yol bakım, onarım ve düzenleme çalışmaları planlı şekilde yürütüldü.

Şehrin dört bir yanına yayılan çalışmalar kapsamında, ana arterler, bağlantı yolları ve ara sokaklarda asfalt yama, malzeme serimi ile dolgu işlemleri gerçekleştirildi. Yağışların yol açtığı tahribatlar, modern ekipmanlar ve uzman personel eliyle giderilerek yollar güvenli hale getirildi.

Saha çalışmalarını yakından takip eden Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Yağışlar sonrası yollarımızda meydana gelen bozulmaları anında tespit ederek tüm ekiplerimizi sahaya yönlendirdik. Fen İşleri ekiplerimiz; ana arterlerden mahalle aralarına kadar şehrimizin her noktasında kesintisiz bir onarım süreci yürüttü. Temel hedefimiz, hemşehrilerimizin günlük yaşamını zorlaştıracak engelleri ortadan kaldırmak ve ulaşım ağımızı daha dayanıklı hale getirmektir. Planlı çalışma takvimimiz doğrultusunda, şehrimizde bakımsız yol kalmayana dek sahada kalmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN