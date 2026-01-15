Yedi mahallede eş zamanlı çalışma - Son Dakika
Yedi mahallede eş zamanlı çalışma

Yedi mahallede eş zamanlı çalışma
15.01.2026 16:12  Güncelleme: 16:14
Adıyaman Belediyesi, etkili yağışlar sonrası ulaşım aksaklıklarını gidermek için 7 mahallede asfalt serimi ve onarım işlemlerini hızlandırdı. Fen İşleri Müdürlüğü, yolların güvenli hale getirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Adıyaman Belediyesi, kent merkezinde etkili olan yağışların ardından ulaşımda aksama yaşanmaması adına harekete geçti. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler; 7 farklı mahallede asfalt serimi ve onarım faaliyetlerini hızlandırdı.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü; mevsimsel yağışlar ve altyapı çalışmaları nedeniyle deformasyona uğrayan yollarda kapsamlı bir iyileştirme süreci başlattı. Turgut Reis, Bahçelievler, Eskisaray, Yunus Emre, Cumhuriyet, Yeşilyurt ve Altınşehir mahallelerinde yol bakım, onarım ve düzenleme çalışmaları planlı şekilde yürütüldü.

Şehrin dört bir yanına yayılan çalışmalar kapsamında, ana arterler, bağlantı yolları ve ara sokaklarda asfalt yama, malzeme serimi ile dolgu işlemleri gerçekleştirildi. Yağışların yol açtığı tahribatlar, modern ekipmanlar ve uzman personel eliyle giderilerek yollar güvenli hale getirildi.

Saha çalışmalarını yakından takip eden Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Yağışlar sonrası yollarımızda meydana gelen bozulmaları anında tespit ederek tüm ekiplerimizi sahaya yönlendirdik. Fen İşleri ekiplerimiz; ana arterlerden mahalle aralarına kadar şehrimizin her noktasında kesintisiz bir onarım süreci yürüttü. Temel hedefimiz, hemşehrilerimizin günlük yaşamını zorlaştıracak engelleri ortadan kaldırmak ve ulaşım ağımızı daha dayanıklı hale getirmektir. Planlı çalışma takvimimiz doğrultusunda, şehrimizde bakımsız yol kalmayana dek sahada kalmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

