Adıyaman Belediyesi Personeline Stratejik Planlama Eğitimi Verildi

Yerel

Adıyaman Belediyesinde 2025-2029 stratejik planlama süreci kapsamında personele verilen stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları eğitimlerinin sonuna gelindi.

Adıyaman Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından her ay düzenlenen eğitim programının sonuncusu Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Stratejik Planlama Ekibi ve Strateji Geliştirme Kurulu üyelerine verilen eğitimde, Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) Öğretim Görevlisi Dr. Cavidan Gül Varış, katılımcılara stratejik düşünme, rekabet ve SWOT analizi, hedef belirleme, eylem planları oluşturma, performans ölçümü konularında sunumlar yaptı.

Eğitim programı, Dr. Varış'ın katılımcıların sorularını yanıtlaması ile sona erdi. - ADIYAMAN