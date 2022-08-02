Çıkmaz sokaklar bir bir trafiğe açılıyor - Son Dakika
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Çıkmaz sokaklar bir bir trafiğe açılıyor

02.08.2022 16:46
Çıkmaz sokaklar bir bir trafiğe açılıyor

Adıyaman Belediyesi, şehir genelinde bulunan çıkmaz sokakları bir bir trafiğe açıyor.

Adıyaman Belediyesi, şehir genelinde bulunan çıkmaz sokakları bir bir trafiğe açıyor.

Adıyaman Belediyesi tarafından Kayalık Mahallesi'nde bulunan çıkmaz sokakta yol genişletme çalışması gerçekleştirildi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyen Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, sorumlulardan bilgi aldı.

Yapılan çalışmalarla ilgili bir değerlendirmede bulunan Başkan Kılınç, "Kayalık Mahallesi Eski Zey Yolu Briketçiler Pazarı ve 30 Ağustos Caddesini birbirine bağlayacak olan çıkmaz sokakta yol genişletme çalışmalarını inceledik. Yatırımlarımızı takip etmeye devam ediyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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Fen İşleri Müdürlüğü, Süleyman Kılınç, Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çıkmaz sokaklar bir bir trafiğe açılıyor - Son Dakika

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