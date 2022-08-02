Yapılan çalışmalarla ilgili bir değerlendirmede bulunan Başkan Kılınç, "Kayalık Mahallesi Eski Zey Yolu Briketçiler Pazarı ve 30 Ağustos Caddesini birbirine bağlayacak olan çıkmaz sokakta yol genişletme çalışmalarını inceledik. Yatırımlarımızı takip etmeye devam ediyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Fen İşleri Müdürlüğü, Süleyman Kılınç, Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Çıkmaz sokaklar bir bir trafiğe açılıyor - Son Dakika

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