Adıyaman Belediyesi Şehir Genelinde Kaldırım Düzenleme ve Yol Onarım Çalışmalarına Devam Ediyor

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir genelinde kaldırım düzenleme, asfalt ve yol onarım çalışmaları devam ediyor.
Adıyaman Belediyesi, şehir genelinde yürüttüğü projelerle vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Kentin çeşitli bölgelerinde asfaltlama, yama, kaldırım düzenlemesi, bakım ve onarım gibi alanlarda aktif olarak faaliyet gösteren Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, özellikle zarar gören yolların onarımı, asfalt serimi ve yama çalışmalarıyla araçların daha rahat seyahat edebilmesi sağlarken diğer yandan yaya güvenliği için de kaldırımlarda düzenleme çalışmalarına devam ediyor.
Yetkililer, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ın önceliği olan "Yeniden Adıyaman" ilkesi doğrultusunda gece gündüz demeden çalıştıklarını vurgularken diğer yandan da vatandaşların ulaşım konusunda zorluk yaşamamaları için ekiplerin büyük çaba sarf ettiklerini dile getirdi.
Şehir genelinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, " Şehrimizde gerçekleştirdiğimiz kaldırım düzenleme, asfalt ve yol onarım çalışmalarını en kısa sürede tamamlamaya gayret ediyoruz. Adıyaman'ı daha yaşanılabilir bir memleket yapma hedefiyle durmadan çalışıyoruz. Bu doğrultuda şehir genelinde yürüttüğümüz çalışmalarımız da büyük bir hızla devam ediyor. Bizler bu şehri yeniden ayağa kaldırmak için canla başla çalışıyoruz" ifadelerinde bulundu. - ADIYAMAN
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