Adıyaman Belediyesi Şehir Genelinde Kaldırım Düzenleme ve Yol Onarım Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Adıyaman Belediyesi Şehir Genelinde Kaldırım Düzenleme ve Yol Onarım Çalışmalarına Devam Ediyor

Adıyaman Belediyesi Şehir Genelinde Kaldırım Düzenleme ve Yol Onarım Çalışmalarına Devam Ediyor

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde kaldırım düzenleme, asfalt ve yol onarım çalışmalarını sürdürüyor. Adıyaman Belediyesi, vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen projeleriyle öne çıkıyor.

12.02.2024 15:03  Güncelleme: 15:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir genelinde kaldırım düzenleme, asfalt ve yol onarım çalışmaları devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi, şehir genelinde yürüttüğü projelerle vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Kentin çeşitli bölgelerinde asfaltlama, yama, kaldırım düzenlemesi, bakım ve onarım gibi alanlarda aktif olarak faaliyet gösteren Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, özellikle zarar gören yolların onarımı, asfalt serimi ve yama çalışmalarıyla araçların daha rahat seyahat edebilmesi sağlarken diğer yandan yaya güvenliği için de kaldırımlarda düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Yetkililer, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ın önceliği olan "Yeniden Adıyaman" ilkesi doğrultusunda gece gündüz demeden çalıştıklarını vurgularken diğer yandan da vatandaşların ulaşım konusunda zorluk yaşamamaları için ekiplerin büyük çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

Şehir genelinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, " Şehrimizde gerçekleştirdiğimiz kaldırım düzenleme, asfalt ve yol onarım çalışmalarını en kısa sürede tamamlamaya gayret ediyoruz. Adıyaman'ı daha yaşanılabilir bir memleket yapma hedefiyle durmadan çalışıyoruz. Bu doğrultuda şehir genelinde yürüttüğümüz çalışmalarımız da büyük bir hızla devam ediyor. Bizler bu şehri yeniden ayağa kaldırmak için canla başla çalışıyoruz" ifadelerinde bulundu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Fen İşleri Müdürlüğü, Adıyaman Belediyesi, Süleyman Kılınç, Adıyaman, Yerel Haberler, Belediye, Emlak, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adıyaman Belediyesi Şehir Genelinde Kaldırım Düzenleme ve Yol Onarım Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 18:36:34. #1.11#
SON DAKİKA: Adıyaman Belediyesi Şehir Genelinde Kaldırım Düzenleme ve Yol Onarım Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement