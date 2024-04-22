Adıyaman Belediyesi ve GIZ, dirençli kentler projesi için işbirliği yapıyor

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Adıyaman Belediyesi ile Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) tarafından yürütülen 'Dirençli kentler ve toplum projesi' kapsamında projeden sorumlusu Candost Aydın ve Dr. Pınar Çobanyılmaz, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'yi ziyaret etti.

17 Kasım 2023'de imzalanan ve Adıyaman ve Hatay belediyelerini desteklemek için başlatılan projenin görüşmesi, Başkan Tutdere'nin makamında gerçekleştirildi. Kabulleri için Başkan Tutdere'ye teşekkür eden Proje Sorumlusu Candost Aydın, projenin teknik detayları ve süreci hakkında bilgilendirmede bulundu.

Ziyaretleri için Aydın ve Çobanyılmaz'a teşekkür eden Başkan Tutdere ise, "Adıyaman'ımız yüzde 68 oranındaki yıkımla, 6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen kentlerin başında yer alıyor. Bu süreçte belediye olarak önceliğimiz kenti yıkıntı görüntüsünden kurtarmak, dirençli ve güvenli bir kent haline getirmek. Bu nedenle Adıyaman'ımızı bir an önce ayağa kaldıracak bu tür projeleri çok önemsiyoruz. Destekleriniz için de teşekkür ediyoruz" dedi.

Alman Kalkınma Hizmetleri Kurumu (DED) ve Alman Uluslararası İleri Eğitim ve Kalkınma Kurumu'nun (InWEnt) birleşmesi ile kurulan, 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren 120 ülkede proje çalışmaları yürüten GİZ tarafından gerçekleştirilen 'Dirençli kentler ve toplum projesi', 6 Şubat depremlerinde en fazla yıkıma uğrayan Adıyaman ve Hatay'da yeniden inşa ve sürdürülebilirliği devam ettirmeyi hedefliyor. - ADIYAMAN