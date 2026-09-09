Adıyaman Belediyesi yaz boyunca ürettiği gıdaları uygun fiyatla halka sundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adıyaman Belediyesi yaz boyunca ürettiği gıdaları uygun fiyatla halka sundu

Adıyaman Belediyesi yaz boyunca ürettiği gıdaları uygun fiyatla halka sundu
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman Belediyesi, kendi tesislerinde yaz döneminde ürettiği ekmek, yumurta ve sebzeleri piyasa fiyatının altında vatandaşlara sattı. Başkan Tutdere, üretim modeliyle aile bütçesine katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Adıyaman Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında kendi tesis ve üretim alanlarında ürettiği temel gıda ürünlerini uygun fiyatlarla vatandaşlara ulaştırıyor.

Belediyeye bağlı Halk Ekmek Tesisleri, Organik Yumurta Üretim Merkezi ve Sebze Üretim Merkezi'nde 1 Haziran-31 Ağustos tarihleri arasında yoğun üretim gerçekleştirildi. Bu dönemde Halk Ekmek Tesisleri'nde 150 bin somun ekmek, 94 bin 816 farklı ekmek çeşidi, 68 bin 497 simit ve poğaça ile 221 kilogram kuru pasta üretildi. Organik Yumurta Üretim Merkezi'nde ise 160 bin yumurta elde edildi. Sebze Üretim Merkezi'nde de 2 bin deste maydanoz, 1 bin 500 deste nohut ile 2 bin 500 kilogram biber, 1 bin 500 kilogram patlıcan, 750 kilogram domates ve 500 kilogram salatalık hasat edildi. Ürünler, Halk Ekmek büfeleri ve Tanzim Satış Merkezi aracılığıyla piyasa şartlarının altında fiyatlarla vatandaşların satışına sunuldu.

Biz sosyal belediyeciliği, vatandaşımıza yalnızca destek sunmak değil, ihtiyaç duyduğu temel ürünleri uygun şartlarda erişilebilir hale getirmek olarak gördüklerini ifade eden Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Bunun yolu da üretmekten geçiyor. Ekmeğimizi kendi tesisimizde üretiyor, yumurtamızı kendi üretim merkezimizden temin ediyor, toprağımızı ekip sebzemizi yetiştiriyoruz. Ürettiğimizi de aracısız biçimde hemşehrilerimizin sofrasına ulaştırıyoruz. Burada ortaya koyduğumuz model çok açık. Belediye üretecek, vatandaşımız uygun fiyatla kaliteli ürüne ulaşacak, aile bütçesinde kalan her kuruş yine vatandaşımızın başka bir ihtiyacına katkı sağlayacak. Adıyaman'ın kaynaklarını yine Adıyaman halkı için değerlendirerek üretimin ve dayanışmanın gücünü büyüteceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Adıyaman Belediyesi, Yerel Haberler, Güncel, Ekmek, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adıyaman Belediyesi yaz boyunca ürettiği gıdaları uygun fiyatla halka sundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benzema ihrama girdi Kabe’den paylaştığı nota beğeni yağıyor Benzema ihrama girdi! Kabe'den paylaştığı nota beğeni yağıyor
Manisa’da çay bahçesi tuvaletinde gizli kamera düzeneği bulundu Manisa'da çay bahçesi tuvaletinde gizli kamera düzeneği bulundu
Esenler’de tatlıcı dükkanından sadaka kutusunu çalan şüpheli kamerada Esenler’de tatlıcı dükkanından sadaka kutusunu çalan şüpheli kamerada
Trump’ın fast food tutkusunun sırrı çözüldü Nedeni çok başka Trump'ın fast food tutkusunun sırrı çözüldü! Nedeni çok başka
Yunanistan’dan Türkiye’ye karşı dev hamle İmzalar atıldı Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı dev hamle! İmzalar atıldı
Banyoyu kirletmemek için bulduğu yöntem şaşkına çevirdi Banyoyu kirletmemek için bulduğu yöntem şaşkına çevirdi

17:19
Hermon Dağı’nın zirvesinden tehdit savurdu: İran’daki rejimi yenmeye çok yakınız
Hermon Dağı'nın zirvesinden tehdit savurdu: İran'daki rejimi yenmeye çok yakınız
17:09
Rafael Leao: Geri dönmek istiyorum
Rafael Leao: Geri dönmek istiyorum
17:01
Elektrikli araçların evde şarjı yasaklandı mı Beklenen açıklama geldi
Elektrikli araçların evde şarjı yasaklandı mı? Beklenen açıklama geldi
16:59
Piyasalar İran’ın hamlesiyle sarsıldı Petrol 100 doları aştı
Piyasalar İran'ın hamlesiyle sarsıldı! Petrol 100 doları aştı
16:41
Yemen’de sıcak saatler Savunma Bakanı’nın konvoyunu vurdular
Yemen'de sıcak saatler! Savunma Bakanı'nın konvoyunu vurdular
16:15
Kara Haydar’dan sonra Beyaz Haydar da tutuklandı
Kara Haydar'dan sonra Beyaz Haydar da tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 18:08:59. #7.12#
SON DAKİKA: Adıyaman Belediyesi yaz boyunca ürettiği gıdaları uygun fiyatla halka sundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement