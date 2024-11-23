Adıyaman Belediyesi Yeni Alternatif Yol ile Trafiği Rahatlatıyor - Son Dakika
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Adıyaman Belediyesi Yeni Alternatif Yol ile Trafiği Rahatlatıyor

Adıyaman Belediyesi Yeni Alternatif Yol ile Trafiği Rahatlatıyor

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağındaki trafik yoğunluğunu önlemek için alternatif yol trafiğe açıldı. Yeni yol, Adıyaman-Kahta Karayolu'nu hastaneye bağlayarak ulaşımı kolaylaştıracak.

23.11.2024 12:42  Güncelleme: 12:44
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Adıyaman Belediyesi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağındaki trafik yoğunluğunu önlemek amacıyla alternatif yolu trafiğe açtı.

Marangozlar Sitesi ile hastane arasında uzanan ve Adıyaman- Kahta Karayolu'nu Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlayarak, hastane kavşağında meydana gelen trafik akışını rahatlatmak amacıyla alternatif yol hizmete açıldı. 8 Metre genişliğinde çift şeritli olarak planlanan yolda önce ASKİM ekipleri tarafından altyapı çalışmaları tamamlandı. Ardından Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, üstyapı çalışmalarını hızla bitirerek BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) asfalt serimi gerçekleştirdi. Yol çizgilerinin çekilmesiyle birlikte alternatif yol, trafiğe açıldı.

Çalışmayla ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Bu yol, Adıyaman-Kahta Karayolu'ndan Adıyaman Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaşımı doğrudan sağlayarak hastane çevresindeki yoğunluğu büyük ölçüde azaltacak. Şehir içi trafiğini rahatlatmak ve vatandaşlarımızın hastaneye daha hızlı ulaşımını sağlamak için yoğun bir çaba gösterdik. Halkımızın ihtiyaçlarına yönelik projeler üretmeye ve sorunlara çözüm getirmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman Belediyesi Yeni Alternatif Yol ile Trafiği Rahatlatıyor - Son Dakika

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