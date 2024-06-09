Adıyaman Belediyesi YKS'na giren öğrencilere ücretsiz ulaşım ve ikram sağladı

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Adıyaman Belediyesi, hafta sonu gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'na giren yaklaşık 19 bin öğrenci için ücretsiz ulaşım imkanı ve ikram desteği sağladı.

Adıyaman'da 8 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilen 2024-YKS 1 (TYT oturumuna 17 bin 631, 9 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen 2024-YKS 2 (AYT) oturumuna ise 11 bin 348 öğrenci katılım sağladı.

Adıyaman Belediyesi de, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin talimatıyla sınava girecek öğrencilere 2 gün boyunca ücretsiz toplu taşıma hizmeti verildi. Ayrıca Belediyenin sınav merkezleri önüne konumlandırılan stantlarda öğrencilere su, kek ve meyve suyu ikramında da bulunuldu.

Sınavı kazanan başarılı öğrencilere burs vereceklerini vurgulayan Başkan Tutdere, "Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) tüm öğrencilere başarılar dilerim. Emeklerinizin karşılığını alacağınıza inanıyorum. Aileleriniz, öğretmenleriniz ve bizler yanınızdayız. Sizlere güveniyoruz. Çalışmak sizden, burs bizden" diye konuştu. - ADIYAMAN