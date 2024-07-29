Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Toplu Taşıma Araçlarına Denetim Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Toplu Taşıma Araçlarına Denetim Gerçekleştirdi

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Toplu Taşıma Araçlarına Denetim Gerçekleştirdi

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde toplu taşıma araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde araçların temizliği, klima kullanımı ve çalışma ruhsatları kontrol edildi.

29.07.2024 10:01  Güncelleme: 10:02
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Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde toplu taşıma araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Artan sıcak havalar ve gelen şikayetler üzerine başlatılan denetimler kapsamında, araçların temizliği, klima kullanımı ve çalışma ruhsatları kontrol edildi. Kentin en işlek bölgelerindeki duraklarda gerçekleştirilen denetimlerde, zabıta ekipleri araçların içerisine girerek şoförleri klima kullanımı konusunda uyardı ve klimaların çalışıp çalışmadığını kontrol etti.

Kliması çalışmayan toplu taşıma araçları için gerekli uyarılar yapılırken, araçların genel temizliği ve çalışma ruhsatları da incelendi. Zabıta müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların daha rahat ve serin bir ortamda yolculuk yapabilmesi amacıyla bu denetimlerin rutin olarak devam edeceğini belirtti.

Kurallara uymayanlar hakkında ise ilgili mevzuatlar çerçevesinde yasal işlem uygulanacağı ifade edildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Toplu Taşıma Araçlarına Denetim Gerçekleştirdi - Son Dakika

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