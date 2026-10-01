Adıyaman Besni Müftüsü Erçek, camilerin sosyal hayatın merkezi olduğunu söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adıyaman Besni Müftüsü Erçek, camilerin sosyal hayatın merkezi olduğunu söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman Besni Müftüsü Erçek, camilerin sosyal hayatın merkezi olduğunu söyledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Besni İlçe Müftüsü Sabri Erçek, 1-7 Ekim'de kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Erçek, 'Cami ve Sosyal Hayat' temalı haftada camilerin yalnızca ibadet mekanı olmadığını, ilim ve sosyal hayatın merkezi olduğunu vurguladı.

Adıyaman'ın Besni İlçe Müftüsü Sabri Erçek, 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Bu yıl "Cami ve Sosyal Hayat" temasıyla kutlanan hafta kapsamında açıklamalarda bulunan Müftü Sabri Erçek, camilerin Asr-ı Saadet döneminde Mescid-i Nebevi ile başlayan köklü geleneğin günümüzdeki temsilcileri olduğunu belirtti.

Camilerin yalnızca ibadet edilen mekanlar olmadığını ifade eden Erçek, Peygamber Efendimiz döneminde camilerin ilmin öğretildiği bir okul, kimsesizlerin sığınağı, toplumsal meselelerin çözüldüğü bir meclis ve sosyal hayatın merkezi olduğunu kaydetti.

Erçek, "Ecdadımız bu nebevi mirası devralarak şehirlerini cami merkezli inşa etmiş, camiyi hayatın ve medeniyetin kalbi haline getirmiştir. Camilerimiz yalnızca secde ettiğimiz ibadetgahlar değil; birlik, beraberlik ve kardeşliğin pekiştiği sosyal hayatın da kalbidir" dedi.

Mihrapta, kürsüde, minberde ve Kur'an kurslarında fedakarlıkla görev yapan din görevlilerinin önemli bir sorumluluk üstlendiğini vurgulayan Erçek, "Sevgiyle ve rehberlikle hizmet veren tüm kıymetli din görevlilerimizin haftasını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Şehirlerimize ruh, hayatımıza huzur veren camilerimizin, toplumumuzun her kesimini kucaklayan birer irfan ve dayanışma merkezi olarak daim olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Müftü Erçek, hayatını kaybeden din görevlileri, cami cemaati ve hayırseverlere Allah'tan rahmet dilerken, görev başındaki din görevlilerine başarı ve kolaylık temennisinde bulundu.

Kaynak: İHA
Kültür SanatAdıyamanGüncelYaşamYerelBesniCamiSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
“Mağdurum“ diyen Nihat Zeybekci’nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu "Mağdurum" diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
TFF açıkladı A Milli Takım’a iki yeni isim TFF açıkladı! A Milli Takım'a iki yeni isim
Ağıralioğlu’na çok ağır suçlama Partisi sessiz kalmadı Ağıralioğlu'na çok ağır suçlama! Partisi sessiz kalmadı
Baba Vanga’dan altın için dikkat çeken kehanet: Büyük sarsıntı geliyor Baba Vanga'dan altın için dikkat çeken kehanet: Büyük sarsıntı geliyor
Bakanlık ifşa etti Bir sucukta tek tırnaklı eti, 4 üründe taklit-tağşiş Bakanlık ifşa etti! Bir sucukta tek tırnaklı eti, 4 üründe taklit-tağşiş
16:00
Erdoğan konuşmasını bitirdi, DEM Parti sıralarına yöneldi Vekillerle tek tek tokalaştı
Erdoğan konuşmasını bitirdi, DEM Parti sıralarına yöneldi! Vekillerle tek tek tokalaştı
15:28
Diyarbakırlı baba sözünü tuttu Diagne gol kralı olunca oğluna adını verdi
Diyarbakırlı baba sözünü tuttu! Diagne gol kralı olunca oğluna adını verdi
15:21
Ronaldo uçağına binip gitti, ablası açtı ağzını yumdu gözünü
Ronaldo uçağına binip gitti, ablası açtı ağzını yumdu gözünü
15:10
Soma’da maden ocağında göçük: 5 işçi göçük altında, kriz merkezi oluşturuldu
Soma'da maden ocağında göçük: 5 işçi göçük altında, kriz merkezi oluşturuldu
14:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fon kriziyle ilgili yeni açıklama: Meseleyi süratle çözüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon kriziyle ilgili yeni açıklama: Meseleyi süratle çözüyoruz
14:30
TBMM’de yeni yasama yılı oturumu Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı, Yeni Parti grubu salonu terk etti
TBMM'de yeni yasama yılı oturumu! Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı, Yeni Parti grubu salonu terk etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 18:40:48. #7.13#
SON DAKİKA: Adıyaman Besni Müftüsü Erçek, camilerin sosyal hayatın merkezi olduğunu söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei