Adıyaman Çevre Yolu Projesi İlerlemesi

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AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, 9 kilometrelik çevre yolu projesi ile ilgili çalışmaların durumunu ve projedeki yeni gelişmeleri açıkladı.

Çevre yolu projesindeki çalışmaların yüzde 80 oranında tamamlandığını belirten Milletvekili Alkayış, yolun kalıcı konutlar bitmeden hizmete açılacağını söyledi. AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, projenin başladığı günden bugüne kadar geçen 8 aylık süre zarfında yüzde 80 oranında ilerleme kaydedildiğini belirtti. 25 metre genişliğinde inşa edilen yolun tamamlanmasıyla birlikte Adıyaman'ın ulaşımda büyük bir rahatlama yaşayacağını vurgulayan Alkayış, "Tamamlanacak olan bu projenin ilimize çok yakışacak. Çok büyük emek ve gayret çerçevesinde kalkınma hamlelerine devam ediyoruz. Söz konusu yol, kalıcı konutlarımız tamamlanmadan önce bitirilecek ve vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Ulaşım günümüzde en büyük ihtiyaçlardan biridir. Yüksek bir maliyetle ilimize kazandırılacak bu yolun projenin ilk halinden daha da geniş kapsamlı olarak yapılmaya devam ediyor. Yol tamamlandığında ise Adıyamanlı vatandaşlarımızın günlük yaşamlarında çok büyük kolaylıklar sağlayacak" diye konuştu. - ADIYAMAN