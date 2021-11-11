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Adıyaman'da 120 bin fidan toprakla buluşturuldu - Son Dakika

Adıyaman'da 120 bin fidan toprakla buluşturuldu

11.11.2021 15:37
Adıyaman'da 120 bin fidan toprakla buluşturuldu

Adıyaman'da "Geleceğe nefes, dünyaya nefes" sloganıyla 120 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Adıyaman'da "Geleceğe nefes, dünyaya nefes" sloganıyla 120 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Proje kapsamında, ülke genelinde orman sahasını ve ağaç servetini çoğaltmak, erozyon kontrolünü teşvik etmek ve biyolojik çeşitliliği geliştirmek amacıyla Adıyaman merkez başta olmak üzere tüm ilçelerde eş zamanlı olarak, toplam 120 bin adet fidan dikimi yapıldı, bereketli topraklara can katıldı.

Ağaç ve orman sevgisini yaygınlaştırmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Geleceğe nefes dünyaya nefes" projesi kapsamında Vali Mahmut Çuhadar, Adıyaman Karadağ Orman mevkiinin kuzey tarafında yapılan ağaçlandırma çalışmalarına katılarak fidan dikimi gerçekleştirdi.

Vali Mahmut Çuhadar'ın yanı sıra ağaçlandırma çalışmalarına, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, kamu kurum ve kuruluşların amirleri, STK başkanları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Fidan dikim törenine katılan Vali Mahmut Çuhadar, protokol üyeleri, vatandaşlar, öğrenciler, jandarma ve polis ekipleri ile birlikte fidan dikimi yaparak diktikleri fidanlara can suyu verdi.

"100 hektarlık bir alanda ağaçlandırma çalışması başlattık"

Yapılan fidan dikimiyle ilgili açıklamalarda bulunan Vali Çuhadar, "11 Kasım saat 11.11'de geleceğe nefes kampanyasında tekrar birlikteyiz. Bugün bütün Türkiye'de, bu saatte ağaçlandırmalarımız başlamış durumda. Bizler de Karadağ mevkiinde, bildiğiniz gibi 100 hektarlık bir alanda ağaçlandırma çalışması başlattık. Fıstık çamı, zeytin, kara selvi, mavi selvi ve badem olmak üzere toplam 120 bin fidanın dikimi bugün gerçekleşecek. Adıyamanımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

Daha sonra konuşan vatandaşlardan Hilal Avan ise "Çocuklarımıza doğanın öneminden bahsetmek çok önemli. Çocuklarımıza ağacın ve doğanın öneminden bahsettik bugün. Çocuklarımıza öğrettiğimiz slogan, 'Yeşili sev doğayı koru' oldu" şeklinde konuştu.

Fidan dikimine gelen Ömer Güncü ise konuşmasında, "Heyecan dolu, maneviyat dolu. Şu anda Adıyaman'dayız. Genç Kızılay Adıyaman olarak buraya geldik. Hep beraber arkadaşlarımızla birlikte fidan dikiyoruz, çam dikiyoruz. Çok güzel bir şey. Huzurluyuz, mutluyuz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman'da 120 bin fidan toprakla buluşturuldu
Adıyaman'da 120 bin fidan toprakla buluşturuldu
Adıyaman'da 120 bin fidan toprakla buluşturuldu
Adıyaman'da 120 bin fidan toprakla buluşturuldu
Adıyaman'da 120 bin fidan toprakla buluşturuldu
Adıyaman'da 120 bin fidan toprakla buluşturuldu

Togo Cumhuriyeti, Mahmut Çuhadar, Adıyaman, Karadağ, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Adıyaman'da 120 bin fidan toprakla buluşturuldu - Son Dakika


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