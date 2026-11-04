Adıyaman'da 142 dekarlık badem bahçesi yüzey altı damla sulamayla buluşuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Adıyaman'da 142 dekarlık badem bahçesi yüzey altı damla sulamayla buluşuyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman\'da 142 dekarlık badem bahçesi yüzey altı damla sulamayla buluşuyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da 142 dekarlık badem bahçesinde su tasarrufu ve verimliliği artırmak amacıyla yüzey altı damla sulama sistemi kuruluyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, proje alanında incelemelerde bulunarak sistemin üretime katkıları hakkında bilgi aldı.

Adıyaman'da 142 dekarlık badem bahçesinde su tasarrufu ve tarımsal verimliliğin artırılması amacıyla yüzey altı damla sulama sistemi kuruluyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında yürütülen Tasarruflu Tarımsal Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi 21. Etap çalışmaları çerçevesinde Adıyaman'da modern sulama yatırımları devam ediyor. Bu kapsamda 142 dekar büyüklüğündeki badem bahçesinde yüzey altı damla sulama sistemi kurulumu gerçekleştiriliyor. Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, proje alanında incelemelerde bulunarak sistemin teknik aşamaları ve tarımsal üretime sağlayacağı katkılar hakkında bilgi aldı.

Su kaynaklarının verimli kullanılmasının sürdürülebilir tarım açısından büyük önem taşıdığını belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, "Bölgemizde tarımsal kalkınmanın ve sürdürülebilirliğin anahtarı su kaynaklarımızı en doğru şekilde yönetmekten geçiyor. Bakanlığımızın destekleriyle hayata geçirilen modern basınçlı sulama sistemleri, sadece su tasarrufu sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda toprağın yapısını koruyarak birim alandan alınan verimi de artırıyor. Bu tür yenilikçi projelerin ilimiz genelinde yaygınlaşması, tarımsal geleceğimiz adına büyük bir kazançtır" diye konuştu.

Projeyle su kaynaklarının korunması, tarımsal üretimde verimliliğin artırılması ve modern sulama teknolojilerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Kaynak: İHA
AdıyamanEkonomiGüncelTarımYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Turan ve Emre Belözoğlu karşı karşıya Şampiyonlar Ligi’nde tarihi maç Arda Turan ve Emre Belözoğlu karşı karşıya! Şampiyonlar Ligi'nde tarihi maç
Fenerbahçe’de son dakika Emre Belözoğlu’ndan sürpriz karar Fenerbahçe'de son dakika! Emre Belözoğlu'ndan sürpriz karar
ABD’de tarihi gece Müslüman aday kazandı, salon yıkıldı ABD'de tarihi gece! Müslüman aday kazandı, salon yıkıldı
Trump seçimleri kaybetti Şimdi ailesi için zor günler kapıda Trump seçimleri kaybetti! Şimdi ailesi için zor günler kapıda
Trump’ın seçim yenilgisi İsrail’i alarma geçirdi 3 büyük tehlike Trump'ın seçim yenilgisi İsrail'i alarma geçirdi! 3 büyük tehlike
Derince’de yanan araçta iş insanı Zeynel Abidin’in cansız bedeni bulundu Derince'de yanan araçta iş insanı Zeynel Abidin'in cansız bedeni bulundu
15:27
İfşa olan mesajlara Ela Rümeysa’dan savunma Sadettin Saran’la ilgili 7 yıl itirafı
İfşa olan mesajlara Ela Rümeysa'dan savunma! Sadettin Saran'la ilgili 7 yıl itirafı
15:18
İstanbul, gündüz vakti kapkara oldu
İstanbul, gündüz vakti kapkara oldu
14:36
Ali Ağaoğlu’nun Ahmet Nazif Zorlu’nun cenazesinde söyledikleri olay oldu
Ali Ağaoğlu'nun Ahmet Nazif Zorlu'nun cenazesinde söyledikleri olay oldu
14:17
Deniz Baysal’ın oynadığı reklam filminde “sütyen“ krizi
Deniz Baysal'ın oynadığı reklam filminde "sütyen" krizi
13:59
Hamaney Trump’ın yenilgisine sevinmedi Daha sert mesaj geldi
Hamaney Trump'ın yenilgisine sevinmedi! Daha sert mesaj geldi
13:53
Ahmet Nazif Zorlu’ya son veda Eşinin iki kelimesi kahretti
Ahmet Nazif Zorlu'ya son veda! Eşinin iki kelimesi kahretti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 15:37:23. #7.13#
SON DAKİKA: Adıyaman'da 142 dekarlık badem bahçesi yüzey altı damla sulamayla buluşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android