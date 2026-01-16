Adıyaman'da 154 bin 960 öğrenci karne aldı - Son Dakika
Adıyaman'da 154 bin 960 öğrenci karne aldı

Adıyaman'da 154 bin 960 öğrenci karne aldı
16.01.2026 12:12  Güncelleme: 12:14
Adıyaman'da 154 bin 960 öğrenci, karne dağıtım töreniyle tatile girdi. Törende protokol üyeleri öğrencilerle sohbet ederek karnelerini takdim etti.

Adıyaman'da, 154 bin 960 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Karne dağıtım törenine Adıyaman Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Fatih Olgun, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ve çok sayıda öğrenci velisi katıldı.

Adıyaman genelinde faaliyet gösteren 793 okulda öğrenim görmekte olan toplam 154 bin 960 öğrenci karnelerini alarak tatile girdi. Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan Mehmetçik İlkokulu'nda düzenlenen karne programında protokol üyeleri öğrencilerle sohbet ederek onlara karnelerini takdim etti.

Burada konuşan Adıyaman Valisi Osman Varol, öğrencilere başarılar dileyerek tatili iyi değerlendirmelerini istedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Adıyaman, Karne, Yerel

Adıyaman'da 154 bin 960 öğrenci karne aldı

SON DAKİKA: Adıyaman'da 154 bin 960 öğrenci karne aldı - Son Dakika
