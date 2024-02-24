Adıyaman'da 17 köydeki öğrencilere mont yardımı yapıldı - Son Dakika
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Adıyaman'da 17 köydeki öğrencilere mont yardımı yapıldı

Adıyaman\'da 17 köydeki öğrencilere mont yardımı yapıldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı 17 köyde bulunan toplam bin 231 öğrenciye, Umutlar Üşümesin Projesi kapsamında hayırsever vatandaşlar tarafından bin 231 adet mont gönderildi. İyilik Senden Derneği tarafından yapılan yardımlar, köy okullarında okuyan öğrencilere ulaştırıldı. İyilik Senden Derneği Başkanı Fatih Açıkgöz, hayırsever iş adamlarına destekleri için teşekkür ederek, çocukların mutluluğunu ve sıcak tebessümlerini sağlamak için çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

24.02.2024 10:38
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Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı 17 köyde bulunan toplam bin 231 öğrenciye mont yardımı yapıldı.

Umutlar Üşümesin Projesi çerçevesinde hayırsever vatandaşlar tarafından köy okullarında okuyan öğrencilere dağıtılmak üzere bin 231 adet mont gönderildi. Yardımlar, İyilik Senden Derneği tarafından 17 köyde okuyan öğrencilere ulaştırıldı.

Desteklerinden dolayı hayırsever iş adamlarına teşekkür eden İyilik Senden Derneği Başkanı Fatih Açıkgöz, çocukların yüzlerindeki o sıcak tebessüme vesile olmak için çalışmaya, kültür ve medeniyetimizin değerlerini yaşatmaya devam edeceklerini söyledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman'da 17 köydeki öğrencilere mont yardımı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da 17 köydeki öğrencilere mont yardımı yapıldı - Son Dakika
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