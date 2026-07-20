Adıyaman'da 2026 Bal Fiyatları Açıklandı - Son Dakika
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Adıyaman'da 2026 Bal Fiyatları Açıklandı

Adıyaman\'da 2026 Bal Fiyatları Açıklandı
20.07.2026 11:44
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Adıyaman Arı Yetiştiricileri Birliği, 2026 yılı bal satış fiyatlarını belirledi; üreticilere destek vurgulandı.

Adıyaman Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Yaşar Yiğit, 2026 yılına ait tavsiye niteliğindeki bal satış fiyatlarını açıkladı.

Birlik yönetimi ile üreticiler arasında yapılan istişareler sonucunda belirlenen fiyatların, birliğe kayıtlı üreticileri kapsadığı bildirildi.

Başkan Yiğit, Adıyaman'ın doğal yaylaları ve zengin bitki örtüsü sayesinde Türkiye'nin önemli arıcılık merkezlerinden biri olduğunu belirterek, bölgede üretilen bal ve diğer arı ürünlerinin ülke ekonomisine önemli katkı sağladığını ifade etti.

Yaylalardaki çeşitli bitki ve çiçeklerden arıların topladığı nektarın yüksek kaliteli bal üretimine olanak tanıdığını vurgulayan Yiğit, arıların yalnızca bal üretmediğini, meyve ve sebzelerde gerçekleştirdikleri tozlaşma sayesinde tarımsal verimliliği de artırdığını söyledi.

6 Şubat depremlerinin ardından yaşanan zorluklara rağmen üreticilerin arıcılıktan vazgeçmediğini dile getiren Yiğit, deprem sonrası il dışına göç eden birçok arıcının yeniden Adıyaman'a dönerek üretime başladığını kaydetti.

Devletin sağladığı hibe destekleriyle kentte koloni sayısı, arıcı sayısı ve üretim faaliyetlerinin her geçen yıl arttığını belirten Yiğit, bölgede çok sayıda ailenin geçimini arıcılıkla sağladığını ifade etti.

Son yıllarda küresel ısınma ve iklim değişikliğinin arıcılığı olumsuz etkilediğine dikkat çeken Yiğit, tarım arazilerinde bilinçsizce kullanılan zirai ilaçlar, ilkbaharda etkili olan soğuk hava ve uzun süreli yağışlar ile bal akımı dönemindeki aşırı rüzgarların arı kolonilerinde zayıflamaya ve bal veriminde düşüşe neden olduğunu söyledi.

Devletin ve ilgili kurumların Adıyaman'da arıcılığa her zaman önem verdiğini belirten Yiğit, üreticilere verilen desteklerin sektör açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Vatandaşlara da çağrıda bulunan Yiğit, piyasada düşük fiyatla satılan ve menşei belli olmayan arı ürünlerinden uzak durulması gerektiğini belirterek, doğal ve gerçek bal tüketmek isteyenlerin işletme kayıt belgesi bulunan güvenilir üreticileri tercih etmelerini istedi. Adıyaman arıcılarının doğallık ve kaliteden taviz vermeden üretim yaptığını vurgulayan Yiğit, artan akaryakıt fiyatları ile arıcılık malzemelerindeki maliyet artışlarının üreticileri ekonomik açıdan zorladığını dile getirdi.

Adıyaman Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından 1 kilogram süzme çiçek balı bin 250 TL, 1 kilogram petekli çiçek balı bin 500 TL ve 1 kilogram karakovan çiçek balı ise 2 bin 200 TL belirlendi.

Başkan Yiğit, belirlenen fiyatların referans niteliğinde olduğunu ve Adıyaman Arı Yetiştiricileri Birliği'ne kayıtlı üreticileri kapsadığını belirterek, "Belirlediğimiz bal fiyatlarının hem üreticilerimize hem de tüketicilerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman'da 2026 Bal Fiyatları Açıklandı - Son Dakika

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