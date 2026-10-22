Adıyaman'da 217 kamu projesi için ilk 9 ayda 12,05 milyar lira harcandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Adıyaman'da 217 kamu projesi için ilk 9 ayda 12,05 milyar lira harcandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman\'da 217 kamu projesi için ilk 9 ayda 12,05 milyar lira harcandı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da 2026 yılı dördüncü il koordinasyon kurulu toplantısında 217 kamu projesinin son durumu değerlendirildi. Vali Abdullah Küçük, yılın ilk dokuz ayında projeler için 12,05 milyar lira harcandığını ve 217 projenin 38'inin tamamlandığını açıkladı.

Adıyaman'da 2026 yılı dördüncü il koordinasyon kurulu toplantısı, Vali Abdullah Küçük başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, kent genelinde yürütülen 217 kamu projesinin son durumu değerlendirilirken, yılın ilk dokuz ayında projeler için 12,05 milyar lira harcama yapıldığı açıklandı.

Kamu kurum ve kuruluşlarının yatırım ve projelerinin değerlendirilmesi, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen toplantı, Valilik Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıya Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, ilçe kaymakamları, ilçe ve belde belediye başkanları, yatırımcı bölge müdürleri, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda il genelinde yürütülen yatırımlar, sosyo-ekonomik gelişmeler ve devam eden projeler ele alındı. Kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Vali Abdullah Küçük, 2026 yılının ilk dokuz ayını kapsayan üçüncü dönem itibarıyla Adıyaman'da merkezi ve yerel yönetimler tarafından 25 kamu kurum ve kuruluşunca toplam 217 projenin uygulandığını belirtti. Projelerin toplam tutarının 129,75 milyar lira olduğunu ifade eden Küçük, 2026 yılı için ayrılan 24,36 milyar liralık ödeneğin 12,05 milyar lirasının harcandığını ve yıllık nakdi gerçekleşme oranının yüzde 50'ye ulaştığını kaydetti.

Genel bütçeli yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarının 2026 yılı programlarında 172 projenin yer aldığını aktaran Küçük, toplam proje bedelinin 122,58 milyar lira olduğunu bildirdi.

Söz konusu projeler için önceki yıllarda 11 milyar lira harcandığını belirten Küçük, 2026 yılında 18,7 milyar lira ödenek kullandırılmasının öngörüldüğünü, üçüncü dönem itibarıyla bu ödeneğin 11 milyar lirasının harcandığını ve yıllık nakdi gerçekleşme oranının yüzde 58 olduğunu ifade etti.

Mahalli idarelerin programlarında ise toplam bedeli 7,18 milyar lira olan 45 projenin bulunduğunu belirten Küçük, bu projeler için 2026 yılında 5,5 milyar lira ödenek ayrılmasının öngörüldüğünü, üçüncü dönem itibarıyla 1,1 milyar lira harcama yapıldığını ve nakdi gerçekleşme oranının yüzde 20 seviyesinde kaldığını söyledi.

Projelerin mevcut durumuna ilişkin bilgi veren Küçük, üçüncü dönem sonu itibarıyla 217 projenin 38'inin tamamlandığını, 135'inin devam ettiğini, 33'ünün ihale ve sözleşme aşamasında bulunduğunu, 6 projenin ise tasfiye edildiğini kaydetti.

İl koordinasyon kurulu toplantısı, yatırımcı kurum ve kuruluşların bölge müdürleri ile temsilcilerinin devam eden projelere ilişkin sunumları ve değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerAdıyamanEkonomiGüncelYerelKamuSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı
Eskişehir’de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak’tan 850 bin liraya aldı Eskişehir'de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak'tan 850 bin liraya aldı
Görüntü Türkiye’den Şehrin simge noktasını ’sevişme’ alanına çevirdiler Görüntü Türkiye'den! Şehrin simge noktasını 'sevişme' alanına çevirdiler
Fransa’da infial yaratan görüntü Savcılık sessiz kalamadı Fransa'da infial yaratan görüntü! Savcılık sessiz kalamadı
Fuhuştan tutuklanan öğretmen olayında yeni gelişme İddia bu kez okul yönetimi hakkında Fuhuştan tutuklanan öğretmen olayında yeni gelişme! İddia bu kez okul yönetimi hakkında
746 gündür saçlarını kestirmiyor Son paylaşımı: Utanıyorum 746 gündür saçlarını kestirmiyor! Son paylaşımı: Utanıyorum
13:31
Azerbaycan’da büyük ayıp Duş almadan gittiler
Azerbaycan'da büyük ayıp! Duş almadan gittiler
13:06
İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem
İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem
13:06
31 Mart’tan eser kalmadı 37 ilde siyasi dengeler değişti
31 Mart'tan eser kalmadı! 37 ilde siyasi dengeler değişti
11:50
Dünya genelinde yazılımsal güvenlik açığı Siber Güvenlik Başkanlığı’ndan “e-Devlet“ açıklaması geldi
Dünya genelinde yazılımsal güvenlik açığı! Siber Güvenlik Başkanlığı'ndan "e-Devlet" açıklaması geldi
11:44
Bahis cezası engeli: TFF’nin Ozan Köprülü’yü Milli Takım ekibine onaylamadığı öne sürüldü
Bahis cezası engeli: TFF’nin Ozan Köprülü’yü Milli Takım ekibine onaylamadığı öne sürüldü
11:00
Tutuklanan Emir Sarıgül, trafikte araçlara polis gibi talimat vermiş
Tutuklanan Emir Sarıgül, trafikte araçlara polis gibi talimat vermiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 13:43:35. #7.12#
SON DAKİKA: Adıyaman'da 217 kamu projesi için ilk 9 ayda 12,05 milyar lira harcandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei