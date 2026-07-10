Adıyaman'da 170 derecelik asfaltın seriminde işçilerin zorlu mesaisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adıyaman'da 170 derecelik asfaltın seriminde işçilerin zorlu mesaisi

Adıyaman\'da 170 derecelik asfaltın seriminde işçilerin zorlu mesaisi
10.07.2026 11:09  Güncelleme: 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı kavurucu yaz günlerinde belediye işçileri, yaklaşık 170 derece sıcaklıktaki asfaltı sererek fedakarca çalışıyor.

Termometrelerin 40 derecenin üzerine çıktığı Adıyaman'da işçiler, sıcaklığı yaklaşık 170 dereceyi bulan asfaltın serimini sürdürüyor.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli noktalarında yürütülen asfaltlama çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Güneşin altında çalışan ekipler, bir yandan bunaltıcı hava sıcaklığına maruz kalırken diğer yandan sıcak asfaltın yaydığı yoğun ısıyla mücadele ediyor.

Asfaltı kürek ve tırmıklarla yola yayan işçiler, dumanı tüten asfalt üzerinde uzun saatler çalışıyor. Asfalt işçisi Musa Kılınç, yaz aylarında görev yapmanın oldukça güç olduğunu belirterek, "Hava 40 derecenin üzerinde. Yaklaşık 170 derece sıcaklıktaki asfaltla çalışıyoruz. Elbette zorlanıyoruz ama Adıyaman'a hizmet etmek için görevimizi sürdürüyoruz. Sıcağın altında çalışmaya razıyız" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Adıyaman, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adıyaman'da 170 derecelik asfaltın seriminde işçilerin zorlu mesaisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almanya’da Türk kondüktörü öldürmüştü: Yunan sanığa ödül gibi ceza Almanya'da Türk kondüktörü öldürmüştü: Yunan sanığa ödül gibi ceza!
Gaziantep’te iki kardeş arasında çıkan tartışma kanlı bitti, ağabeyine kurşun yağdırdı Gaziantep'te iki kardeş arasında çıkan tartışma kanlı bitti, ağabeyine kurşun yağdırdı
Hepsi market rafından çıktı Son kullanma tarihinin üstünden seneler geçmiş Hepsi market rafından çıktı! Son kullanma tarihinin üstünden seneler geçmiş
Pentagon’un 3 katı büyüklüğünde Ay Yıldız Karargahı’ndan ilk görüntüler Pentagon'un 3 katı büyüklüğünde! Ay Yıldız Karargahı'ndan ilk görüntüler
80 yıl kesinleşmiş cezası bulunan kadın polisten kaçamadı 80 yıl kesinleşmiş cezası bulunan kadın polisten kaçamadı
NATO Zirvesi’nde Mehteran’ı övdü, baskı yüzünden sildi: Mehter bando değildi, bir silahtı NATO Zirvesi'nde Mehteran'ı övdü, baskı yüzünden sildi: Mehter bando değildi, bir silahtı

11:18
Mason Greenwood’da mutlu son Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi
Mason Greenwood'da mutlu son! Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi
11:09
Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan toplam 54 suçlu Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan toplam 54 suçlu Türkiye’ye getirildi
11:07
Yatacak yerimiz yok İstanbul’da mezarlıkların doluluk oranı yüzde 90’ı aştı
Yatacak yerimiz yok! İstanbul'da mezarlıkların doluluk oranı yüzde 90'ı aştı
10:35
Erdoğan’ın hediyesini bir hayli sevdi Başbakan’dan bir olay paylaşım daha
Erdoğan'ın hediyesini bir hayli sevdi! Başbakan'dan bir olay paylaşım daha
10:17
NATO davetinde Ajda Pekkan sürprizi
NATO davetinde Ajda Pekkan sürprizi
10:01
LGS sonuçları açıklandı
LGS sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2026 12:06:31. #7.12#
SON DAKİKA: Adıyaman'da 170 derecelik asfaltın seriminde işçilerin zorlu mesaisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.