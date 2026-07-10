Adıyaman\'da 170 derecelik asfaltın seriminde işçilerin zorlu mesaisi

Termometrelerin 40 derecenin üzerine çıktığı Adıyaman'da işçiler, sıcaklığı yaklaşık 170 dereceyi bulan asfaltın serimini sürdürüyor.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli noktalarında yürütülen asfaltlama çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Güneşin altında çalışan ekipler, bir yandan bunaltıcı hava sıcaklığına maruz kalırken diğer yandan sıcak asfaltın yaydığı yoğun ısıyla mücadele ediyor.

Asfaltı kürek ve tırmıklarla yola yayan işçiler, dumanı tüten asfalt üzerinde uzun saatler çalışıyor. Asfalt işçisi Musa Kılınç, yaz aylarında görev yapmanın oldukça güç olduğunu belirterek, "Hava 40 derecenin üzerinde. Yaklaşık 170 derece sıcaklıktaki asfaltla çalışıyoruz. Elbette zorlanıyoruz ama Adıyaman'a hizmet etmek için görevimizi sürdürüyoruz. Sıcağın altında çalışmaya razıyız" diye konuştu. - ADIYAMAN