Adıyaman\'da 45 Köyün Yolu Kapandı

Yerel

Adıyaman'da, etkili olan kar yağışından dolayı 45 köye ulaşım sağlanamıyor.

Birkaç gündür etkili olan kar yağışından dolayı merkeze bağlı Sarıkaya, Mestan, Kavak, Besni ilçesine bağlı Kızılpınar, Beşkoz, Kuzevler, Çelikhan ilçesine bağlı Yeşilyayla, Fatih, Mutlu, Korucak, Karaçayır, Şerefhan, Askerhan, Köseuşağı, Kalecik, Bozgedik, Altıntaş, Gölbağı, Çampınar, Gerger ilçesine bağlı Demirtaş, Yenibardak, Gölyurt, Gölbaşı ilçesine bağlı Yaylacık, Meydan, Hamzalar, Kahta ilçesine bağlı Karadut, Kayadibi, Sırakaya, Alidam, Sincik ilçesine bağlı Serince, Sakız, Balkaya, Geçitli, Arıkonak, Aksu, Çat, Düdan, Şahkulu, Taşkale, Subaşı, Yarpuzlu, Hüseyinli, Şahinbeyler, Uğurlu ve Karaköse köylerine ulaşım sağlanamıyor. Ulaşımın sağlanamadığı 45 köy için ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

Çalışmalarda 3 dozer, 11 greyder, 9 kepçe, 13 servis aracı olmak üzere toplam 36 aracın yer aldığı öğrenildi.

Ulaşıma kapanan köy yollarının yeniden açılabilmesi için ekipler tarafından aralıksız çalışma yürütüldüğü öğrenildi. - ADIYAMAN