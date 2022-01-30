Adıyaman'da, 452 köyden 19'una ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Adıyaman'da yaklaşık 10 gündür devam eden kar yağışından dolayı 452 köyden 19'una ulaşım sağlanamıyor.

Yaklaşık 10 gündür devam eden yoğun kar yağışı dolayısıyla geçtiğimiz günlerde Adıyaman ve ilçelerine bağlı 452 köye ulaşım sağlanamıyordu. Adıyaman İl Özel İdaresi ekiplerinin yapmış olduğu aralıksız çalışmalar neticesinde 452 köyden 433'ünün yolları açılırken geriye kalan 19 köy yolunda da çalışmaların devam ettiği vurgulandı. Bütün yolların açılacağı ana kadar durmadan çalışmalar yürüteceklerini dile getiren Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, "Ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışmalar yürütüyor. Amacımız karla kapanan bu yolların biran önce açılmasıdır. Devletimiz güçlü bir devlettir ve her zaman halkının yanındadır. Bizlerde var gücümüzle çalışıyoruz. Ekiplerimiz tipi ve yoğun kar yağışından dolayı ne kadar güçlük çekse de bu yollarımızı açmak için mücadele veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN