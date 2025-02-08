Adıyaman\'da 6 Şubat Depremi\'nin İkinci Yıldönümünde Anma Töreni

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6 Şubat Depremi'nin ikinci yılında Adıyaman'ın Besni Üzümkent'te düzenlenen anma töreninde duygusal anlar yaşandı. Deprem mağdurları, adalet taleplerini yineleyerek 'Sorumlular hesap verene kadar susmayacağız' dedi.

Besni Üzümkent Sitesi'nin yıkılan binalarında yakınlarını kaybeden vatandaşlar, anma töreni düzenledi.

Anma programına depremde hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarının yanı sıra Besni Kaymakamı Çağlar Partal, Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan, Besni İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Yücel, İlçe Müftüsü Sabri Erçek, Gençlik Spor ilçe Müdürü Metehan Adıgüzel, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, kurum amirleri, cami imamları ve çok sayıda depremzede katıldı.

Partal ve Alkan'dan başsağlığı mesajı

Saat 04: 17'de 1 dakikalık saygı duruşunun ardından vatandaşlar enkazdan kalan kolonun üzerine karanfiller bıraktı.

6 Şubat Deprem Mağdurları Derneği Başkanı Tarık Önder, törende yaptığı konuşmada, felaketin yalnızca doğal bir afet olmadığını, ihmallerin, denetimsizliğin ve rant hırsının büyük bir yıkıma yol açtığını vurguladı.

Önder, "2 yıl önce bugün bu dakikalarda yıkılan sadece binalar değildi; hayallerimiz, sevdiklerimiz, umutlarımızdı. Biz, kaybettiğimiz her canın bizden istediği adaletin ta kendisiyiz. İhmale, tedbirsizliğe, vurdumduymazlığa karşı dimdik ayakta duracağız ve bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Yargılama süreçlerinde bilinçli taksir yerine muhtemel kast hükümlerinin uygulanmasını talep ediyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN