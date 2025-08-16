Adıyaman'da Açık Hava Sinema Gecesi Büyük İlgi Gördü - Son Dakika
Adıyaman'da Açık Hava Sinema Gecesi Büyük İlgi Gördü

16.08.2025 16:13  Güncelleme: 16:15
Adıyaman Belediyesi, aileleri ve çocukları bir araya getiren açık hava film gösterimleri düzenledi. Eğriçay Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar patlamış mısır ve gazoz eşliğinde film izledi.

Adıyaman Belediyesi, sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında aileleri ve çocukları bir araya getiren açık hava film gösterimleri düzenledi.

Adıyaman merkez Eğriçay Parkı'nda gerçekleştirilen "Açık hava sinema gecesi" etkinliği vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Etkinlikte çocuklar, belediye tarafından ikram edilen patlamış mısır ve gazoz eşliğinde film izleyerek doyasıya eğlendi. Aileler ise çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirmenin yanı sıra eski yazlık sinema günlerini yeniden yaşadı. Adıyaman Belediyesi yetkilileri, benzer etkinliklerin farklı park ve alanlarda devam edeceğini belirterek vatandaşları bu kültürel buluşmalara davet etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Adıyaman Belediyesi, Sinema, Mısır, Son Dakika

15:26
12:49
