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Adıyaman'da 'Akıllı Hastane' Modeliyle Yapılan Kadın Doğum Hastanesi İnşaatı Tamamlanıyor - Son Dakika
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Adıyaman'da 'Akıllı Hastane' Modeliyle Yapılan Kadın Doğum Hastanesi İnşaatı Tamamlanıyor

Adıyaman'da yapılan 300 yataklı Kadın Doğum Hastanesi, 'Akıllı hastane' modeliyle deprem anında bile kesintisiz hizmet sağlayacak. Adıyaman Valisi Osman Varol, hastane inşaatında yapılan çalışmaları inceleyerek bilgi aldı. Vali Varol, hastanenin teknolojik ve fiziki alt yapısıyla Adıyaman'ın sağlık alt yapısını iyileştireceğini belirtti.

Adıyaman\'da \'Akıllı Hastane\' Modeliyle Yapılan Kadın Doğum Hastanesi İnşaatı Tamamlanıyor
29.12.2023 - 17:07,
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Son yıllarda sağlık alanında önemli yatırımlara ev sahipliği yapan Adıyaman'da 'Akıllı hastane' modeliyle yapımı süren ve kullanılan izolatörlerle deprem anında bile kesintisiz hizmet sağlayacak olan 300 yataklı Adıyaman Kadın Doğum Hastanesi inşaatında sona gelindi.

Adıyaman Valisi Osman Varol, çalışmaların hızla devam ettiği hastane inşaatında incelemelerde bulunarak 55 dönüm arazi üzerine inşa edilen hastanenin geldiği aşama ve mevcut durumu hakkında Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Şirik ve yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı.

Hastanenin hayırlara vesile olmasını dileyen Vali Varol, sahip olduğu teknolojik ve fiziki alt yapısıyla uzun vadede Adıyaman'ın sağlık alt yapısını ve fiziki şartları daha da iyileştirecek bu önemli yatırımın kentte hayırlı olmasını söyledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Adıyaman'da 'Akıllı Hastane' Modeliyle Yapılan Kadın Doğum Hastanesi İnşaatı Tamamlanıyor - Son Dakika
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