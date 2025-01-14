Adıyaman'da Aslan Selim Anadolu Lisesi Hizmete Açıldı - Son Dakika
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Adıyaman'da Aslan Selim Anadolu Lisesi Hizmete Açıldı

Adıyaman\'da Aslan Selim Anadolu Lisesi Hizmete Açıldı

Adıyaman Belediyesi'nin öncülüğünde inşa edilen Aslan Selim Anadolu Lisesi, eski Merkez Bankası Başkanı Gaye Aksu'nun katkılarıyla Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katıldığı törenle açıldı. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, eğitimin önemine ve dayanışma ruhuna vurgu yaptı.

14.01.2025 16:00  Güncelleme: 16:01
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(ADIYAMAN)- Adıyaman Belediyesi öncülüğünde ve Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Gaye Aksu'nun katkılarıyla inşa edilen Aslan Selim Anadolu Lisesi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Bu kentin yaralarını sarmak, gelişmesine katkıda bulunmak için ilgi ve alakanız bizler için çok kıymetli" dedi.

Adıyaman Belediyesi öncülüğünde yürütülen eğitim projelerine bir yenisi daha eklendi. Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Gaye Aksu'nun katkılarıyla merkezde inşa edilen Aslan Selim Anadolu Lisesi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla düzenlenen törenle hizmete açıldı. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, hem eğitimin önemine hem de kentin dayanışma ruhuna dikkat çekti.

"İlgi ve alakanız bizler için çok kıymetli"

6 Şubat Depremleri sonrası sergilenen dayanışma örneklerinin altını çizen Başkan Tutdere, Adıyaman'ın birlik ve beraberlik içinde yeniden güçleneceğine vurgu yaptı. Başkan Tutdere, "Buradan herkese seslenmek istiyorum. Sayın Bakanımız da burada. Hepinizi Adıyaman'la dayanışmayı büyütmeye davet ediyorum. Bu kentin yaralarını sarmak, gelişmesine katkıda bulunmak için ilgi ve alakanız bizler için çok kıymetli. Duyarlılığı ve dayanışmayı büyütmek, Adıyaman'ın yeniden ayağa kalkması için atılacak en güçlü adımdır" dedi.

"Gençlerimiz burada alacakları eğitimle ileride bu ülkenin yöneticileri olacaklar"

Başkan Tutdere, Adıyamanlı gençlerin çalışkan ve erdemli bireyler olduğunu belirterek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e eğitimde fırsat eşitliği çağrısında bulundu. Gençlerin doğru koşullarda büyük başarılar elde edeceğini dile getiren Başkan Tutdere, "Sayın Bakanım, Adıyamanlı gençlerimize fırsat eşitliği sunulduğunda, inanıyorum ki onlar bu ülkenin ve kentin geleceğini inşa edecekler. Bu okulda nice Aslan'lar yetişecek. Bu eseri çocuklarımızla, kadınlarımızla ve bütün hemşehrilerimizle birlikte sahipleneceğiz. Gençlerimiz burada alacakları eğitimle ileride bu ülkenin yöneticileri olacaklar" diye konuştu.

Başkan Tutdere, Aslan Selim Anadolu Lisesi'nin kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu anlamlı eseri bizlere kazandıran başta Sayın Bakanımız Yusuf Tekin ve Sayın Başkan Gaye Aksu olmak üzere, emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Okulumuzun ilimize, gençlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Adıyaman'da Aslan Selim Anadolu Lisesi Hizmete Açıldı - Son Dakika

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