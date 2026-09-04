Adıyaman'da çiftçilere 80 hibe destekli tarım aleti dağıtıldı - Son Dakika
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Adıyaman'da çiftçilere 80 hibe destekli tarım aleti dağıtıldı

Adıyaman\'da çiftçilere 80 hibe destekli tarım aleti dağıtıldı
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Adıyaman'da Tarım ve Orman Bakanlığı projeleri kapsamında çiftçilere hibe destekli 35 çapa makinesi, 45 motorlu sırt pülverizatörü ve budama makası dağıtıldı. Kaymakam Kadir Algın, desteklerin tarımsal üretimi geliştireceğini belirterek ekipmanların çiftçilere hayırlı olmasını diledi.

Adıyaman'da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen projeler kapsamında çiftçilere hibe destekli tarım aletleri dağıtıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programa Kaymakam Kadir Algın, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ve çiftçiler katıldı. Tarımsal üretimde verimliliğin artırılması, modern tarım tekniklerinin yaygınlaştırılması ve çiftçilerin mekanizasyon imkanlarının geliştirilmesi amacıyla çeşitli tarım aletleri üreticilere teslim edildi.

Meyve Üretim Alanlarında Mekanizasyon ve Sağlıklı Üretim Koşullarının Sağlanması Projesi kapsamında 35 adet çapa makinesi çiftçilere verilirken, Modern Bağcılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında ise 45 adet motorlu sırt pülverizatörü ile budama makası dağıtıldı. Hibe desteklerinden yararlanan çiftçiler, teslim aldıkları ekipmanlarla meyve ve bağ üretiminde iş gücü ve zaman kaybının azaltılmasının yanı sıra daha modern ve sağlıklı üretim koşullarına kavuşacak.

Kaymakam Kadir Algın, "Tarımsal üretimin geliştirilmesine yönelik desteklerin çiftçiler açısından önemli olduğunu belirterek dağıtılan tarım aletlerinin hayırlı olmasını diledi. Algın, çiftçilere bereketli ve bol kazanç sağlamasını diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman'da çiftçilere 80 hibe destekli tarım aleti dağıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da çiftçilere 80 hibe destekli tarım aleti dağıtıldı - Son Dakika
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