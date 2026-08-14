Adıyaman'da Çizgili Sırtlan Görüntülendi - Son Dakika
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Adıyaman'da Çizgili Sırtlan Görüntülendi

Adıyaman\'da Çizgili Sırtlan Görüntülendi
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Gümüşkaya Köyü'nde bir çizgili sırtlan, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Adıyaman'da, köye inen çizgili sırtlan cep telefonuyla görüntülendi.

Adıyaman merkeze bağlı Gümüşkaya Köyü'ne inen çizgili sırtlan, köyün yerleşim alanında evlerin bahçelerinde gezindi. Çizgili sırtlanı fark eden vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla kaybetti.

Bir süre bahçelerde dolaşan sırtlan, daha sonra gözden kayboldu.

Kaynak: İHA

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