Adıyaman'da Çizgili Sırtlan Görüntülendi
Gümüşkaya Köyü'nde bir çizgili sırtlan, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Adıyaman'da, köye inen çizgili sırtlan cep telefonuyla görüntülendi.
Adıyaman merkeze bağlı Gümüşkaya Köyü'ne inen çizgili sırtlan, köyün yerleşim alanında evlerin bahçelerinde gezindi. Çizgili sırtlanı fark eden vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla kaybetti.
Bir süre bahçelerde dolaşan sırtlan, daha sonra gözden kayboldu.
Kaynak: İHA
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