Adıyaman'da Coşkulu Öğretmenler Günü Etkinliği - Son Dakika
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Adıyaman'da Coşkulu Öğretmenler Günü Etkinliği

Adıyaman\'da Coşkulu Öğretmenler Günü Etkinliği

Adıyaman Üniversitesi'nde Öğretmenler Günü etkinliği, konferans ve müzik dinletisiyle kutlandı.

26.11.2024 11:25
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Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlik, coşkulu bir katılımla gerçekleştirildi.

Mustafa Vehbi Koç Konferans Salonunda düzenlenen programa Üniversite Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, üniversite akademik ve idari personeli, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ve akabinde Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Aydın ile İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun'un konuşmalarıyla başladı.

Konuşmalarda, öğretmenlik mesleğinin önemine ve gelecek nesillerin yetiştirilmesindeki rolüne vurgu yapıldı.

Protokol konuşmalarının ardından Doç. Dr. Nazife Karadağ, "Geleceğin sınıflarında öğretmenlik öğretmen liderliği" konulu konferansıyla katılımcılara hitap etti.

Konferansın ardından etkinlik, Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Karataş'ın şefliğinde hazırladığı müzik dinletisiyle devam etti. Müzik dinletisi, izleyenlerden büyük beğeni topladı. Programın sonunda Doç. Dr. Nazife Karadağ ve Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Karataş'a teşekkür belgeleri takdim edildi. Program, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman'da Coşkulu Öğretmenler Günü Etkinliği - Son Dakika

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