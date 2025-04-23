Adıyaman\'da Coşkuyla 23 Nisan Kutlamaları

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle büyük bir coşkuyla kutlandı.

Kutlama programı, sabah saatlerinde hükumet konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından resmi tören sona erdi. Ardından kutlamalar, A.C. Yamazaki İlkokulu'nun hazırladığı programla devam etti.

Programa, Besni Kaymakamı Çağlar Partal, Belediye Başkanı Reşit Alkan, Cumhuriyet Savcısı Hakkı Çakmak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, İlçe Jandarma Komutanı Barış Kara, İlçe Emniyet Müdür Vekili İbrahim Yücel, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu yetkilileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlikler, A.C. Yamazaki İlkokulu Müdürü Hamdi Nariçi'nin açılış konuşmasıyla sürdü.

Nariçi konuşmasında, çocukların ülkenin gerçek sahipleri olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından günün anlam ve önemine uygun şiirler okundu, 23 Nisan'a özel gösteriler ve oratoryolar sahnelendi. Programda ayrıca çeşitli yarışmalar düzenlendi. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Etkinlikler, çocukların bayram sevincini doyasıya yaşadığı anlarla sona erdi. - ADIYAMAN