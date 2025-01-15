Adıyaman\'da Deprem Şehitliği Anıtı Projesi Başladı

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Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin seçim vaatlerinden biri olan deprem şehitliği anıtı projesi için çalışmalar başladı.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 31 Mart seçimleri öncesinde, kentte 6 Şubat depremlerinde yaşamlarını yitirenlerin hatırasını yaşatmak için bir deprem anıtı yapılacağına dair söz vermişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da Ağustos ayında Adıyaman'da gerçekleştirilen TBB toplantısında söz konusu anıt için destek sözü vermişti. Ocak ayında yapılan meclis toplantısında, İBB ile protokol yapma kararı alınması üzerine deprem şehitliği anıtının çalışmaları başlatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Recep Korkut, deprem şehitliği anıtının yapılacağı alanları belirlemek ve tasarım sürecini başlatmak üzere Adıyaman'a geldi. Heyet, Başkan Abdurrahman Tutdere ile birlikte şehitlik alanında incelemelerde bulundu ve proje detaylarını değerlendirdi.

Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin aziz hatırasını yaşatacak olan deprem şehitliği anıtı, manevi değeri yüksek bir proje olarak şehrin hafızasında yer edecek. Mezar taşları, yürüyüş yolları, istinat duvarları ve yeşil alanlarıyla planlanan proje, depremin acılarını unutturmadan, şehitlerin hatırasını canlı tutmayı amaçlıyor. - ADIYAMAN