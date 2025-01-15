Adıyaman'da Deprem Şehitliği Anıtı Projesi Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Adıyaman'da Deprem Şehitliği Anıtı Projesi Başladı

Adıyaman\'da Deprem Şehitliği Anıtı Projesi Başladı

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin seçim vaatlerinden biri olan deprem şehitliği anıtı projesi için çalışmalar başladı.

15.01.2025 15:43  Güncelleme: 15:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin seçim vaatlerinden biri olan deprem şehitliği anıtı projesi için çalışmalar başladı.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 31 Mart seçimleri öncesinde, kentte 6 Şubat depremlerinde yaşamlarını yitirenlerin hatırasını yaşatmak için bir deprem anıtı yapılacağına dair söz vermişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da Ağustos ayında Adıyaman'da gerçekleştirilen TBB toplantısında söz konusu anıt için destek sözü vermişti. Ocak ayında yapılan meclis toplantısında, İBB ile protokol yapma kararı alınması üzerine deprem şehitliği anıtının çalışmaları başlatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Recep Korkut, deprem şehitliği anıtının yapılacağı alanları belirlemek ve tasarım sürecini başlatmak üzere Adıyaman'a geldi. Heyet, Başkan Abdurrahman Tutdere ile birlikte şehitlik alanında incelemelerde bulundu ve proje detaylarını değerlendirdi.

Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin aziz hatırasını yaşatacak olan deprem şehitliği anıtı, manevi değeri yüksek bir proje olarak şehrin hafızasında yer edecek. Mezar taşları, yürüyüş yolları, istinat duvarları ve yeşil alanlarıyla planlanan proje, depremin acılarını unutturmadan, şehitlerin hatırasını canlı tutmayı amaçlıyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Abdurrahman Tutdere, Yerel Haberler, Politika, Deprem, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adıyaman'da Deprem Şehitliği Anıtı Projesi Başladı - Son Dakika


23:57 Kadıköy’de deniz yüzeyinde ürküten görüntü Kadıköy'de deniz yüzeyinde ürküten görüntü
23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
20:00 19 Ocak’ta başlayacak İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları 19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları
09:24 Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım’ı savundu ’’Ahlaksız senaryolar’’ Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım'ı savundu! ''Ahlaksız senaryolar''
09:18 “Sınıfta sigara içmeyin“ dedi, çıkışta bıçaklandı "Sınıfta sigara içmeyin" dedi, çıkışta bıçaklandı
09:14 Malatya’da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti Malatya'da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
09:10 Süper Lig’e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe’den yapıyor Süper Lig'e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe'den yapıyor
08:49 Erdoğan’dan “Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı“ sorusuna çok net yanıt Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna çok net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 02:49:31. #1.12#
SON DAKİKA: Adıyaman'da Deprem Şehitliği Anıtı Projesi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.